Milliós megtakarítást jelenthet a munkáshitel, itt vannak a részletek a nyugdíjpénztári pénzek felhasználásáról

Képünk illusztráció

Fotó: Thinkstock

A lakáspiacra is elhozza a fordulatot az akcióterv

A lakásépítések száma minden településtípuson érdemben, de közel hasonló ütemben esett vissza a megelőző évi szintjéhez képest, egyedül a kisebb városok lógnak ki, itt harmincszázalékos mérséklődést mutat a lakásépítések száma az első három negyedév adatai alapján. A jövő évben arra számíthatunk, hogy a lakásépítések terén is fordulat következhet be. Ezt a kormányzati bejelentések, az új gazdaságpolitikai akcióterv egyes intézkedései is támogatják. Ezen belül a lakhatást segítő intézkedések, habár jelentős részben inkább a lakásfelújítást ösztönzik és támogatják, egyes elemei, mint az önkéntesen vállalat lakáshite-kamatplafon, a kedvezményes, ötszázalékos áfakulcs, az újlakás piacon is lendületet hozhatnak – ismertette Molnár Dániel, a Makronóm Intézet senior makrogazdasági elemzője.

Hatalmas felújításon esik át az egyik legforgalmasabb autópályánk

Teljes egészében újjáépítik az M3-s autópályát, amit Gödöllőtől Gyöngyösig hatsávosra bővítenek – jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter Egerben. A jelenleg is folyó felújítások elsődleges célja a balesetveszély elhárítása, hiszen az M3-as rendkívül rossz állapotban van – írja Magyarépitők.hu. A sztráda 2025. augusztus 31-ig százmilliárd forint értékben újul meg.

Emellett a 25-ös főút Egert elkerülő szakasza is megépülhet, ez 16,5 kilométer hosszú lesz és százmilliárd forintba kerül.

A vasúthoz is hozzányúlnak: 135 milliárd forintba kerül a Füzesabony és Eger, illetve a Hatvan és Füzesabony közötti szakasz felújítása, ami körülbelül húsz perc menetidő-csökkenést jelent majd az Eger–Budapest relációban.