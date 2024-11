Mutatjuk, hol kell előkészíteni a hólapátot, több centi hó is eshet

A Köpönyeg.hu előrejelzése:

Csütörtök

Estig változóan felhős időre van kilátás, akár többórás napsütéssel. Estétől délnyugat felől beborul az ég, és vegyes csapadék kezdődik. Reggel 0, délután +5 fok körüli értékeket mérhetünk.



Péntek

A nap első felében sokfelé várható kiadós csapadék: az ország északkeleti tájain havazás, máshol eső, havas eső. Délutánra megszűnik a csapadék, északnyugaton még a nap is előbukkan. Az északi szél egyre többfelé viharossá fokozódik. Az Északi-középhegység tágabb térségében jelentős, akár 5-20 cm-es hótakaró is kialakulhat, itt télies útviszonyokra kell készülni. A hőmérséklet csúcsértéke 0 és +11 fok között alakul - délen lesz az enyhébb idő.



Szombat

Változó felhőzet mellett több órán keresztül napos idő várható. Néhol hózápor is kialakulhat. Az északnyugati és nyugati szél időnként megerősödik. Az éjszakai hőmérséklet jellemzően -10 és 0 fok között alakul, míg a nappali maximumok 1 és 6 fok között várhatók.



Vasárnap

Északkeletre jellemző a tartósan felhős, párás idő, helyenként zúzmarás köddel, míg másutt változóan felhős égbolt várható. Komoly csapadék nem lesz. A déli szél időnként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet -11 és -2 fok között alakul, a nappali maximumok pedig általában 1 és 11 fok között várhatók - az ÉK-i havas tájakon lesz a leghidegebb.



Hétfő

Változóan felhős időjárás várható, több órás napsütéssel. A hőmérséklet nappal 2 és 10°C között alakul, éjszaka pedig -5 és 5°C közötti minimumokra lehet számítani. Csapadék nem valószínű, de helyenként gyenge szél előfordulhat.