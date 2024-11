NAK-elnök: Nem hagyjuk, hogy Brüsszel ellehetetlenítse a magyar gazdákat!

Ön jelenleg is gyakorló gazdálkodó, valamint élelmiszeripari üzemvezetőként, hivatalvezetőként, helyettes államtitkárként is dolgozott, mielőtt szeptemberben a NAK elnökének választották. Mondana kérem pár mondatot arról, hogy miért meghatározó az életében az agrárium?

Ezer szállal kötődöm az agráriumhoz, amely iránti szenvedélyem, elhivatottságom gyermekkorom óta szerves része az életemnek. Újfehértón, többgenerációs gazdálkodó családban nőttem fel, mind a mai napig magam is gazdálkodom, felsőfokú végzettségemet is agrár-élelmiszeripari területen szereztem. Emellett régóta végzek aktív gazdaköri munkát, helyi és országos szinten is mindig törekedve az együttműködésre a gazdatársakkal és az ágazat más szereplőivel. Nagyon fontosnak tekintem a kamarai megbízatásomat, és igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy megháláljam a bizalmat, amit a NAK országos küldöttgyűlésétől kaptam.

Papp Zsolt György Fotó: NAK

Hogyan látja a magyar mezőgazdaság helyzetét, és – a nemzetközi folyamatokat is figyelembe véve – mit tart a legnagyobb jövőbeli kihívásoknak?

Mindig voltak a magyar mezőgazdaságban viszontagságos idők, csak nem követték egymást ennyire sűrűn, mint az elmúlt években, éppen csak leküzdöttük a gazdasági hatásait a mai napig éreztető koronavírus-járványt, máris újabb nehézségekkel találtuk magunkat szemben. Két éve történelmi mértékű szárazság sújtotta Európát, így hazánkat is, ami idén ismét jelentős károkat okozott a mezőgazdaságban.

A klímaváltozás komoly kihívást jelent az agráriumban. Nem könnyíti meg a termelést és az értékesítést az input anyagok és az energia árának magas szintje sem, ami komoly terhet ró a gazdálkodókra; de megemlítendő a gazdatársadalom elöregedése is, amely probléma megoldása halaszthatatlan.

Mindemellett kiemelném, hogy a mezőgazdaság 2010 óta jelentős fejlődésen ment keresztül, modernizálódott a géppark, az épületállomány, az agrotechnológia, és jelentősen bővült a gazdálkodók szaktudása. Fontosnak tartom, hogy a különféle támogatások révén is összekapcsoljuk a különböző nemzedékeket, és külön hangsúlyt kapjon a fiatalok támogatása is, akik nyitottak a digitalizációra és az innovációra, és minden ahhoz kapcsolódó szolgálatatásra, amely megkönnyíti és hatékonnyá tudja tenni a munkát.