Néhány napon belül drasztikus változás jön az időjárásban

A Köpönyeg.hu előrejelzése:

Szombat

A reggelre kialakult köd többnyire feloszlik, majd napközben jellemzően napos vagy fátyolfelhős, csapadékmentes időre számíthatunk. A szél többnyire mérsékelt marad. Délután általában 11 és 15 fok közötti hőmérséklet várható.



Vasárnap

A hajnali köd feloszlása után többnyire napos idő várható, de nyugaton és délnyugaton tartósan felhős területek is előfordulhatnak. Jelentős csapadék nem valószínű. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet pedig körülbelül 11 fok lesz.



Hétfő

Reggel a köd és a rétegfelhőzet fokozatosan zsugorodik, és egyre több helyen napos, fátyolfelhős idő válhat jellemzővé, de nyugaton továbbra is tartósan felhős, borult maradhat az ég. Reggel gyenge fagyra, délután pedig körülbelül 10 fokra számíthatunk.



Kedd

Gyengén felhős, napos, illetve borult és párás területek egyaránt előfordulhatnak, csapadékra kicsi az esély. A hőmérséklet már csak 6 és 12 fok között alakul.



Szerda

Változóan felhős és napos időszakok mellett tartósan felhős, párás területek is lehetnek, néhol kisebb eső sem kizárt. Az északkeleti, keleti szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet 5 és 10 fok között valószínű.

A Köpönyeg.hu elpőrejelzéséből látható, hogy a jövő hét második felében drasztikusan megváltozik az időjárás. A száraz időszakot esős napok követik, a nappali felmelegedés pedig az esős, borongós idő miatt sokkal mérsékeltebb lesz, alig 7-8 fokos maximumok várhatóak.