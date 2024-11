Javában zajlik a nemzeti konzultációról szóló országjárás

Mint arról korábban beszámoltunk, a magyar családok, a fiatalok és a kis- és középvállalkozások állnak az új magyar gazdaságpolitika fókuszában, és ezek a kérdések a nemzeti konzultációban is előkerülnek.

Már elindult a nemzeti konzultáció

„Magyarország meg tudja csinálni” címmel a kormány nemzeti konzultációt indított az új gazdaságpolitikáról, amelynek célja, hogy a magyar gazdaság erősödjön, a családok jövedelme és a bérek emelkedjenek, a kis- és közepes vállalkozások megerősödjenek, és megfizethetőbb legyen a lakhatás.

A gazdasági növekedés alapfeltétele, hogy Magyarország gazdasági semlegességre törekedjen, és ne csatlakozzon a Brüsszel által diktált kereskedelmi hidegháborúhoz. Az új gazdaságpolitikához új eszközök szükségesek, és erről a magyar embereknek kell döntenie, nem Brüsszelnek. A nemzeti konzultáció bevált formája a demokratikus párbeszédnek. A nemzeti kormány 2010 óta eddig 13 alkalommal kérte ki így a magyar emberek véleményét jelentős politikai, gazdasági, társadalmi, gazdasági kérdésben. A mai napig következetesen képviselt bevándorláspolitika csak az egyike az ilyen jelentős és megvitatott ügyeknek.

A nemzeti konzultációk a nemzeti szuverenitás erejét is adják, hiszen erős felhatalmazást és egyetértési pontokat adnak a kormánynak ahhoz, hogy Brüsszel és a baloldal által indított támadások közepette is következetesen a magyar emberek akaratát képviselje.

11 kérdésben várják a magyar emberek véleményét

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Menczer Tamás a közösségi oldalán buzdított a nemzeti konzultáció kitöltésére. A kommunikációs igazgató hangsúlyozta, dönthetünk többek között a családi adókedvezmény megduplázásáról, a megfizethető lakhatásról és a 13. havi nyugdíj megvédéséről is. Menczer Tamás újabb részleteket osztott meg a kormány 2025-ös tervei kapcsán is.

A kérdéseket ITT tekintheti meg!

A konzultáció segíthet abban, hogy a kormány ellenálljon a brüsszeli nyomásnak

A nemzeti konzultáció egyetértési pontokat alakíthat ki a kormányzat és az emberek között, ami felhatalmazást ad a kormánynak ahhoz, hogy ellen tudjon állni a brüsszeli nyomással szemben - jelentette ki a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője csütörtökön Budapesten. Szentkirályi Alexandra a kőbányai lakossági fóruma előtt tartott sajtótájékoztatóján közölte:

Brüsszelnek nem érdeke a magyar gazdaság sikere, ezért gazdasági hidegháborút indított Magyarország ellen.

A konzultáció annál is inkább szükséges, mert a válságok, a háború és a háborús szankciók korát éljük, ilyen helyzetben pedig fontos, hogy a magyar emberek közösen tudjanak gondolkodni és dönteni - tette hozzá. Azt mondta, a legnagyobb nehézséget ma az jelenti, hogy a háborús szankciókat Brüsszel ki akarja terjeszteni, azt akarja, hogy Magyarország rossz viszonyt ápoljon Kínával és a Kelettel.

A Fidesz viszont - folytatta - elutasítja ezt a kereskedelempolitikai hidegháborút, mert az a magyar emberek érdeke, hogy minden irányban fenntartsuk a kereskedelmi kapcsolatokat. Magyarországon csak a gazdasági semlegesség esetén reális cél a jövő évi 3 és 6 százalék közötti gazdasági növekedés, és csak ez teremtheti meg a bérnövekedés, a 13. havi nyugdíj megőrzése, a kis- és középvállalkozások, illetve a lakhatás támogatásának lehetőségét

- közölte a kormánypárti politikus. Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta, hogy Brüsszelnek megvan a saját embere és jelöltje Magyar Péter személyében, aki eltörölné a rezsicsökkentést, csökkentené a béreket és növelné az adókat. "Ezek mind olyan intézkedések, amelyeket Brüsszel elvárna a magyarországi helytartójától" - fogalmazott. Kiemelte, az a helyes, ha a magyar emberek maguk döntenek a saját sorsukról, és nem hagyják, hogy Brüsszel emberei befolyásolják a hétköznapi életüket, és olyan döntéseket hozzanak a fejük felett, ami nekik nem jó. Szentkirályi Alexandra ezért azt kérte: minél többen vegyenek részt a nemzeti konzultációban, "ezzel is segítve a kormány Brüsszel elleni harcát".

