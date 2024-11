Ónos szitálás, havas eső jön a tartós köd mellé

A Köpönyeg.hu előrejelzése:

Szerda

Borult és párás idő várható, helyenként tartós ködképződéssel. Elszórtan szitálás, fagyos területeken ónos szitálás, illetve havas eső is előfordulhat. A szél általában gyenge marad. A hőmérséklet kora délután 0 és +6 fok között alakul.



Csütörtök

Az ég többnyire erősen felhős vagy borult marad. Párás, helyenként tartósan ködös időre számíthatunk, a ködös területeken szitálásra vagy ónos szitálásra is van esély. A hőmérséklet körülbelül 5 fok körül valószínű.



Péntek

Továbbra is túlnyomóan borult, szürke időre van kilátás. Elszórtan előfordulhat gyenge eső vagy havas eső. Az északi, északnyugati irányba forduló szél helyenként élénk, a Nyugat-Dunántúlon pedig erős lesz. A hőmérséklet hajnalban -3 és +5 fok között alakul, míg délutánra 2 és 10 fok közé emelkedik.



Hétvége

Változóan felhős, párás, néhol tartósan ködös idő lesz. Előfordulnak ugyanakkor naposabb tájak is. Nem várható csapadék. Reggelente gyengén fagyni fog, délutánonként 5-12 fok közé melegszik a levegő.