Orbán Viktor: Árad a közönségesség és a durvaság! - videó

Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjújában szóba került a kormány nemzeti konzultációja is, itt a kormányfő arról beszélt, hogy olyat még nem látott, hogy az embereket az ellenzék nyíltan sértegesse és lenézze. „Aki a nemzeti konzultációt ellenzi, az valójában nem kíváncsi az emberek véleményére, ebben pedig lenézés van” – fogalmazott. Ez a durvulás szerinte verbálisan is megjelent. Itt a miniszterelnök idézte a Magyar Péterről készült hangfelvételeket is, bár a politikus nevének említése nélkül. Azt mondta, hogy az, hogy ez a hangvétel a lényeg legyen, az újdonság. Szerinte „nincs szükségünk erőszakra sem”, mely szerinte egyenes következménye annak a hangvételnek, mely „bizonyos politikusoktól” alapvetés.

Eddig ez a negatív tónus nem volt jellemző a magyar politikára, de ez mára egy politikai viselkedésnek a lényege lett, a verbális durvaság pedig előbb-utóbb elvezet az erőszakoz, és ettől jó lenne távol tartani magunkat

– fogalmazott.