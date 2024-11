Orbán Viktor: december 12-én szavazhatják meg Románia és Bulgária schengeni csatlakozását

Orbán Viktor elmondta, Marcel Ciolacuval kétoldalú kérdésekről is tárgyaltak pénteken. Megjegyezte: 2008-ban járt utoljára román miniszterelnök Budapesten, ezért "időszerű volt, hogy ezt orvosoljuk". A két ország közötti gazdasági kapcsolatokat a magyar kormányfő fantasztikusnak nevezte, hiszen a kétoldalú kereskedelem volumenben és értékben is folyamatosan nő. Román kollégájával abban is megállapodtak, hogy az egymás országaiba történő beruházások ügyét is fontosnak tekintik, és tovább fogják támogatni, hogy Romániából termékek érkezzenek a magyar piacra és Magyarországról is termékek érkezhessenek a román piacra - jegyezte meg. Orbán Viktor kiemelte: a gazdasági együttműködés és a schengeni térséghez való kapcsolódás különösen fontos a határ menti térségben élő közösségek számára, amelyek igazságtalan és méltánytalan helyzetben vannak. A helyi közösségek végre úgy szervezhetik az egymással kapcsolataikat, ahogyan az élet természetes rendje ezt megkívánja - jelezte. Elmondta azt is, hogy a schengeni csatlakozással egy időben azonnal több határkeresztező út is megnyílik, amelyek eddig csak hétvégenként voltak nyitva. Orbán Viktor köszönetet mondott az RMDSZ-nek a schengeni csatlakozásban végzett munkáért.