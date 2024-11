Orbán Viktor: Véget ért a nyugati liberális progresszív dominancia!

Orbán Viktor miniszterelnök beszéde elején közölte, Matolcsy György volt az, aki a 2010-es, nagy jelentőséggel bíró kormányváltás után, amikor Magyarországon nemzeti kormány alakult, lerakta a magyar modern gazdaságpolitika alapjait, majd később egy aktív jegybanki stratégiát valósított meg.

A jegybank azt a segítséget tudja adni a kormánynak, túl persze a stabil forinton, az alacsony infláción, ami azért mégis az elsődleges feladata a jegybanknak, de azt a segítséget tudja adni a jegybank a kormánynak, hogy fölhasználja a nemzetközi kapcsolatait, és a magyar hagyományok szerint a jegybankban mindig is magas szinten lévő intellektuális kapacitást arra, hogy új megközelítéseket, új gondolatokat, a fodrozódó új jelenségeket kellő mélységű elemzésekkel a kormányzat rendelkezésére bocsátja, és segít a gazdaságstratégia kialakításában is. Hálás vagyok a jegybankelnök úrnak ezért a munkáért, és úgy gondolom, hogy a mai konferencia ennek méltó lenyomata

– mondta a miniszterelnök.

Miért kell egy tízmilliós országnak ilyen kérdésekkel foglalkozni?

– tette fel a kérdést Orbán Viktor, hozzátéve: hiszen van baja, enélkül is éppen elég. Van épp elég bajunk a mindennapi ügyek menedzselésével, a megörökölt történelmi hátrányok ledolgozásával, a pénzügyi sérülékenységgel, a magas államadóssággal, szóval van éppen elég baja Magyarországnak, amin gondolkodnia kell a vezetőinek, miért vállalják, veszik vállukra azt a plusz terhet, amely ezeknek a dimenzióknak a megnyitásából, az erről történő gondolkodásból, meg aztán ennek a gondolkodásnak a nemzetközi következményeiből akadnak – tette hozzá.

Van egy olyan gondolat is, van egy olyan hagyomány is a magyar politikában, hogy jobb inkább sunyítani, nem kell ezekkel a nagy ügyekkel foglalkozni. Persze titokban értsük meg őket, de ha van is véleményünk, inkább maradjunk csöndben, és valahogy - ahogy a sportban mondják - oldalvizezve ússzuk meg a világ nagy változásait. Ez egy sikeres túlélési stratégia volt hosszú időn keresztül Magyarországon, de most valóban valami olyasmi történik, ami ezt a nagy gondolatoktól való távolságtartás stratégiáját többé nem teszi lehetővé