Orbán Viktor a diplomáciai csúcsról: Mindenki úgy megy innen el, hogy egy nagy népnél járt

– Jól értettük meg, hogy mi fog történni, és felkészültünk rá. Van egy 21 pontos gazdasági akcióterv, ami az emberek életét pozitívan fogja befolyásolni. Semmi túlzás nincs abban, hogy fantasztikus lesz a következő év, mert ennek meglettek a nemzetközi feltételei – fejtette ki a kormányfő. Úgy látja, hogy az amerikai-kínai ügyben továbbra is lesznek viták, de majd megállapodnak, ahogy Magyarország is akarja. – Nem szükségszerű, hogy egymással vitatkozó felek egyik vagy másik oldalára álljunk – jegyezte meg. Szerinte komoly emberek is állandóan máshoz akarnak igazodni, és nem a magyar álláspontot tartják kiindulónak.

Miért ne állhatnánk a saját oldalunkra?

– mutatott rá a miniszterelnök, és legfontosabb feladatának a magyar érdek képviseletét nevezte.

Ez a legnagyobb versenyképességi probléma

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy 2025-ben sokkal több lehetősége lesz az embereknek, mint az elmúlt években. Az informális uniós csúcsról azt mondta a kormányfő, hogy izgalmas tanácskozás előtt állnak. Vendégük lesz Mario Draghi, a volt uniós jegybanki elnök.

Ő hosszú hónapok munkája eredményeként elkészítette, mi a baj az európai gazdasággal."

Az európai versenyképesség tekintetében sürgősen cselekedni kell.

A probléma szíve közepe, hogy ma a gázért négyszer akkora, míg az elektromos áramért háromszor nagyobb árat fizet egy európai cég, mint egy amerikai.

Erre kell megoldást találni, mert addig nem lehet előrelépés" - mondta a kormányfő.

Az, hogy a magyar családok esetében a legolcsóbbak az energiaráak, az egy hihetetlen versenyelőny."

Orbán Viktor a migráció kapcsán arról beszélt, hogy az olasz törvényekkel semmi gond nincs a bevándorlás területén. Az olasz bíróság elküldte ezeket a törvényeket Brüsszelbe - tette hozzá. Brüsszelben van egy federelista bírói kultúra, és ott kimondták, hogy ellentétesek a törvények az uniós migrációs törvényekkel, és így elkaszálták azokat. Ha csak nemzeti szintről lenne szó, akkor egyszerű lenne a dolog - tette hozzá.

A bírósági aktivizmus Brüsszelből jön, ott van a kígyó feje. Mi azért vagyunk sikeresek, mert mi fellázadtunk ez ellen."

Orbán Viktor a nemzeti konzultáció kapcsán azt mondta, a kormány ereje azon múlik, hogy az emberek milyen mértékben állnak a kabinet mögött.

Nem azért tudtok lázadni Brüsszellel szemben, mert ügyes vagyok, hanem mert mögöttem állnak az emberek egy jelentős része."

A kormányfő kifejtette, egy folyamatos csata zajlik Brüsszellel, és minden család rosszul járna, ha az ottani akarat érvényesülne - tette hozzá. Németország jó példa arra, hogy mire jut egy kabinet társadalmi támogatottság nélkül - zárta Orbán Viktor.