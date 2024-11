Orbán Viktor: Magyarország a középmezőny élére kerülhet a bérszínvonalban

Hétfő reggel élőben jelentkezett Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalain, a videó címe pedig az hogy megvan a bérmegállapodás. A következő három évre szóló bérmegállapodásról már a múlt héten lehetett tudni a részletek, mely szerint megegyeztek a munkaadók és a szakszervezetek a 2025-ös minimálbér és garantált bérminimum emeléséről.

Fotó: Máthé Zoltán

Perlusz László a Vállalkozók és Gyáriparosok Országos Szövetségének elnöke elmondta, hogy a bérmegállapodás nagyon ambiciózus. A minimálbér 9, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal emelkedik. A minimálbér ezt követő két évben pedig 13 és 14 százalékkal nő. Mindez a munkaadók számára motiváló, hiszen ezt a pénzt meg is kell termelni. Perlusz László szerint a megállapodásban a munkavállalóknak és a kormánynak is szerepe van, utóbbi részéről a Demján Sándor Program és a Széchenyi Kártya Program nyújtotta finanszírozás is segít.

Mészáros Melinda a Független Szakszervezetek Országos Szervezetének vezetője pedig elmondta hogy nehéz helyzetben sikerült megállapodást elérni, de volt már hasonló, több éves megállapodásra példa, a 2016-ban megkötött 2+4 éves megállapodás. A szakszervezeti vezető elmondta azt is, hogy az egyezség 2026 és 2027-re csupán a minimálbérről sikerült megállapodni, és amennyiben a makrogazdasági helyzet úgy kívánja, van lehetőség újratárgyalni a részleteket. Mészáros Melinda beszélt arról is, hogy hazánk teljesítette az uniós minimálbér irányelvet is, melynek keretében referencia-értéket is meg kellett állapítani. Ennek eredményeként 2027-től azt a célt tűzték ki, hogy a minimálbér érje el a bruttó átlagbér 50 százalékát.

Orbán Viktor miniszterelnök felidézte, hogy a tárgyalások során nagy csaták dúltak, már csak azért is, mert a kormány ezekben a tárgyalásokban nem irányítóként vesz részt. A kormányzati segítségre akkor van szükség, amikor a két fél nem tud dűlőre jutni. Ekkor általában a költségvetés terhére szeretnének a felek közelebb kerülni egymáshoz. A megállapodást nehezítette az európai gazdaság nehéz helyzete, hiszen közel 3 éve háború dúl a szomszédunkban.