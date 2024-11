Orbán Viktor: Meg akarom védeni Magyarországot ezektől a brüsszeli döntésektől!

Orbán Viktor a péntek reggeli rádióinterjújában az új gazdaságpolitikáról szóló nemzeti konzultációról elmondta: nehéz évek vannak mögöttünk, ami mindenkit meggyötört, az emberek pedig várják, hogy ennek vége legyen. – A háború lezárása érdekében, amit lehetett, azt megtettük – fogalmazott.

Mint mondta, a békeköltségvetés lehetőséget ad az új gazdaságpolitikára, amit remél, hogy a parlament elfogad, és széles körben tudják ismertetni az emberekkel az intézkedéseket.

Jelezte, hogy az EU olyanokat követel Magyarországról, amelyek lehetetlenné tennék ezeket a lépéseket.

– Meg akarom védeni Magyarországot ezektől a brüsszeli döntésektől, ehhez pedig erő kell

– tette hozzá. Emlékeztetett, hogy hazánk ellenzékben van Brüsszelben, az EP-ben pedig aláírtak egy parlamenti többséget alakító paktumot, amit a DK és a Tisza Párt is támogatott. Felhívta a figyelmet, hogy a migráció és a gyermekvédelem ügyében is harc van Brüsszellel. A konzultáció értelme, hogy megerősítsük Magyarország álláspontját, mivel ezeket a csatákat nemcsak meg kell vívni, hanem meg is kell nyerni – fogalmazott az interjú végén Orbán Viktor.