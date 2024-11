Orbán Viktor: Régi és kínzó adósságát teljesítette Magyarország

Orbán Viktor kormányfő nyitotta meg a Puskás Múzeumot a Puskás Arénában - a kiállítás az Aranycsapat tagjait is bemutatja.

A kiállítással a múzeum alapítóinak az a célja, „hogy azok, akik személyesen már nem gyönyörködhettek játékukban, nem érezhették át azt a büszkeséget, ami minden magyar szívét megdobogtatta, a Puskás Múzeumot bejárva átérezhessék, milyen felemelő érzés volt, amikor a magyar labdarúgás sztárjai játékukkal meghódították a világot” - szerepel a meghívóban.





Orbán Viktor: Nagy utat tettünk meg

Amikor másfél évtizede hozzáfogtunk a magyar labdarúgás újjáépítésének a sportág itthon romokban hevert – kezdte beszédét Orbán Viktor. – Szinte hihetetlen, hogy amiben valaha a világ egyik legjobbjai voltunk, csaknem eltűntünk a térképről” – fogalmazott, felidézve, hogy a két világháború között a „Dunamenti Iskola” által csaknem egész Európát meghódító szakmai háttér darabokra hullott a kommunizmus idején. „Még sokáig így is nagyszerű élményeket adott nekünk a magyar futball, de akárhányszor rápillantottunk a félbehagyott Puskás Stadionra, az juthatott eszünkbe, mennyivel nagyobbak lehetnénk.” Véleménye szerint, egy legalább százéves álom vált valóra, mikor öt évvel ezelőtt megnyílt az újjáépített Puskás Aréna, mely aztán felnőtt az elődlétesítményhez, felnőtt a névadó legendájához.

„Nagy utat tettünk meg!” – mondta, felidézve, hogy a kétezres évek elején volt, hogy csak néhány száz drukker lézengett a hazai meccseken, ma pedig rendszeres, hogy órák alatt fogy el minden belépő a hatvanezres Puskás Arénában rendezett válogatott összecsapásokra. „Lassan a fanyalgók tábora is feloszlott. Az elitnek is meg kellett értenie, az ország azoké is, akik operába soha, focimeccsre nagyon is gyakran járnak.” Szerinte a sport kultúra, mely folytonossága egy időben majdnem megszakadt, ám a futballunk jelene azt bizonyítja, volt visszaút. A most megnyíló múzeum pedig „a tökéletes szakmai tudás, a virtuóz technika, és a futballban legfontosabb dolog, a gól szinonimájává lett Puskás Ferenc nevével” pedig újabb bástyája lehet ennek a kultúrának.