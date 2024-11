Orbán Viktor: Jövőre indul a munkáshitel

Hozzátette: „De nagyszerű embereket, egészen kiváló fickókat ismertem meg középiskolás koromban, ha nem is a gimnáziumban, akkor a MÁV Előre futballcsapatában az öltözőben, meg a fehérvári diákéletben, akik egyébként szakmunkásképzőbe jártak, meg szakközépiskolába”.

És láttam, hogy ott egy olyan élet van előttem, hogyha elvégzem az egyetemet, akkor én valószínűleg többet fogok keresni, mint azok, akik nem. És a diákhitel, ami szintén a mi gyerekünk, ugye az egyetemistákat segíti.”

„50 ezer diákot segítettünk a tanuláshoz, meg a diplomához az elmúlt években. És mindig volt egy hiányérzetem. Mi van a melós fiatal csávókkal - ha szabad így fogalmaznom -, akikkel együtt öltöztem az öltözőben, együtt éltük a diákéletet Fehérváron? Szóval velük mi van? Nekik is meg kell indulniuk, és az indulás nekik is nehéz. És most úgy látom, hogy ezt sikerült kitalálni” – hangsúlyozta a miniszterelnök.