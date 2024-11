Manipulációs kerekasztal: óriási bajban Magyar Péter, mindent elkövetnek, hogy átverjék a választókat

A teljes elemzés ITT olvasható el!

Magyar pártja egyetlen időközi választáson sem mer elindulni

Magyar Péter állítólagos népszerűsége azért is sántít, mert

a Tisza semmitmondó kifogásokra hivatkozva nem indul a Tolna vármegyei időközi választáson, melyet január 12-én tartanak Potápi Árpád János halála miatt.

A pártunk elnöksége úgy határozott, hogy a Tisza sem a mostani, sem az esetleges további időközi választásokon nem indít jelöltet – közölte Magyar Péter a közösségi oldalán, azzal indokolva döntését, hogy a „kormány által folyamatosan fenntartott rendeleti kormányzás miatt jelenleg az Országgyűlés szerepe teljesen elhanyagolható”. Azt is mondta a baloldali közvélemény-kutatók által első helyen mért Magyar Péter, hogy egy esetleges Tisza-győzelem sem változtatna a Fidesz kétharmados többségén, és ha be is kerülne egy képviselőjük az Országgyűlésbe, frakció nélkül szinte semmilyen jogosítványa nem lenne.

