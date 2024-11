Mutatjuk, milyen számokkal lehetett elvinni az ötöslottó főnyereményét

Nyerőszámok:

21, 48, 51, 52, 77

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 31 darab, nyereményük egyenként 1 450 345 forint;

3 találatos szelvény 2736 darab, nyereményük egyenként 17 300 forint;

2 találatos szelvény 65 624 darab, nyereményük egyenként 2775 forint.

Joker: 464172

Fotó: Máté Krisztián MK/MW bulvár

Mindenidők legnagyobb ötöslottó nyereményét október 19-én vitte el valaki. Ugyanakkor más rekordok is megdőltek ebben az évben. 67 év alatt először fordult elő, hogy négy egymást követő szám került ki a sorsológömbből és közben a nyeremény is folyamatosan halmozódott. Februárban indult be igazán a lottó turizmus, mivel félév után sem talált gazdára az Ötöslottó főnyereménye, de már szeptember 20-án is elképesztő összeget lehetett megnyerni.