Papp Laci miért nem bocsátott meg soha Vitraynak?

Mivel egy ideig az MTVA szerkesztőjeként dolgoztam, megtehettem, hogy megnézem az archív anyagot. Szórakoztató volt megfigyelni, ahogyan a sportriporter emberére talált. Az interjú 1973-ban készült, Papp az ökölvívó-válogatottat irányította, egy évvel azelőtt az egész ország, illetve magyarság a tanítványait ünnepelte. Csapata fantasztikusan szerepelt a müncheni olimpián, az ökölvívóklasszisok Gedó György aranya mellett két ezüstöt és egy bronzot szereztek. A műsorban persze Vitray felé lejtett a pálya, szokása szerint kedvesnek, kedélyesnek tűnik, tegezi Papp Lászlót, mintha jó ismerősök lennének. Utóbbi végig erősen izzad, folyamatosan törölgetni az arcát egy zsebkendővel, Vitraynak – aki vele ellentétben nem sportember – nincs ilyen problémája. Nyilván így világították be a stúdiót. Hadd verejtékezzen Papp Laci, ez is jelentéses lehet. Mintha a Kinn, padon – a Nap TV hírhedt műsora – előképét látnánk.

Kádárék magyar hangjának meglehetősen furcsa, provokatív kérdései voltak, az elején az iránt érdeklődött, vajon veri-e Papp a saját fiát, vagy mikor gyepált el utoljára civil embert (egyszer meg kellett védenie magát), de a volt ökölvívó állta a sarat.

Mindkét talán viccesnek szánt kérdésre békésen válaszolt. Tudta, hogy ez is egy mérkőzés, bár nem tisztességes vagy sportszerű, ahogyan a ringben vívták, itt a szabályokat áthágták és áthágják, ha kell újra is írják meccs közben. Győzni talán nem is lehet, a döntetlen, az önvédelem, az igazság kimondása az egyetlen cél. Vitray a műsor második részében összegyűjtötte az erejét, és felhozta a számára kínos témát. Ez már a ’70-es évek, a barakk már igazán vidáman fest, nem árt tisztáznia magát. Már a felvezetés is manipulatív: