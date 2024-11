Miért bukik a német autóipar? És hol javíthat Magyarország?

Bajban az európai autóipar. A volkswagen két németországi gyárának is a bezárására kényszerült. Az erőltetett zöldítés okozhatja az európai autóipar vesztét? A zöld átállás már most szinte leküzdhetetlen versenyhátrányt jelent az európai gyártóknak a nemzetközi piacokon. Amióta pedig zöld tagja is van a német kormánynak, a német autóipar nem sok támogatásra számíthat. Magyarország mikor és hogyan tud profitálni a közlekedés elektrifikációjából? És hogyan hathat Trump vámháborúja Kínával az elektromos autók piacára? A Patrióta Extra legújabb videójában Várkonyi Gábor autópiaci szakértőt kérdezték.

