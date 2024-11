Így hazudik Gyurcsány pártja a 13. havi nyugdíjról

Hazugságot terjeszt a 13. havi nyugdíjról a Demokratikus Koalíció a Pénzügyminisztérium szerint.

Gyurcsány Ferenc

Fotó: Polyák Attila - Origo

A valóság az, hogy a kormány megvédi a 13. havi nyugdíjat, sőt, törvénybe iktatja annak kifizetését minden év februárjában."

"Minden jogosult megkapja a 13. havi nyugdíjat, jövő februárban így 2,5 millió idős honfitársunknak összesen 535 milliárd forintot fizetünk 13. havi ellátásként. Az elhunyt jogosult nyugdíjának kifizetésére vonatkozó szabályok évtizedek óta változatlanok, a DK tehát a baloldali kormányzás idején is érvényes szabályozást támadja. A különbség az, hogy amíg a baloldali kormány elvette a nyugdíjasoktól a 13. havi nyugdíjat, a nemzeti kormány visszaadta azt" - áll a Pénzügyminisztérium közösségi oldalán közzétett bejegyzésében.

