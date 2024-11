Hatalmas pontyot fogtak Békés vármegyében

A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége azt írta a közösségi oldalán, hogy soha ennyi nagy testű, kapitális pontyóriás nem került elő a vizeikből, mint idén. Legutóbb a Félhalmi-holtágon fogtak ki egy hatalmas halat, egy 21,82 kilós pontyot. A halat a tapasztalt bojlis horgásznak, Máj Bélának sikerült kifognia – írja a BEOL.hu.

A horgász elmondta, hogy reggel ment ki a Félhalmi-holtágra. Hosszasan kereste a megfelelő helyet, majd bojlival elkezdett horgászni. Nappal nem kaptak a halak, este azonban ez megváltozott.

20 óra előtt valamivel jött az első kapás, egy 8,2 kiló ponttyal. Reménykedtem, hogy hozza a többit is. Kb. hajnal fél négykor érkezett a második halam, ami viszont nem kis kategóriás lett, hiszen 21,82 kg-ot nyomott. Hatalmas élmény volt megfogni egy ilyen vadvízen

– tette hozzá a horgász.

Fotót csak a bölcsőben tudott készíteni a halról, mert nem volt nála semmilyen segédeszköz. Azon volt, hogy minél hamarabb vissza tudja engedni a vízbe.

Ahogy azt korábban megírtuk, érdekes eset történt a Leveleki Horgászparadicsomban: egy horgász szokatlan dolgokat fedezett fel a hal gyomrában, amikor feldarabolta az ételkészítéshez. A gyomorban több törpeharcsát is talált. Mint a horgászhely az esetről beszámoló posztjában kiemeli, az nem ritka, hogy egy harcsa egy törpeharcsát is megegyen, de az már igencsak meglepő, ha többet is megeszik, miközben ráadásul a tó tele van mindenféle takarmányhallal, amelyekkel táplálkozhatna.

Tavasszal számoltunk be egy hihetetlen horgászrekordról, amikor minden idők legnagyobb pontyát fogták ki a Balatonból. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. közösségimédia-bejegyzése szerint Török Mihály – a besétálós, dobós módszert alkalmazva – sikeresen megakasztotta, majd partra terelte az új hivatalos balatoni rekordpontyot a fonyódi szabadstrandon.

A 34,8 kilós, gigászi tőpontyot mintegy 15 percen át fárasztotta a pecás. A megtermett példányból azonban nem lett halászlé, sem rántott hal, ugyanis a mérés után visszaengedték a “magyar tengerbe”.