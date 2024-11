Jutalomért akarta visszaadni a tolvaj azt a táskát, amit pár perccel korábban rabolt el egy idős nőtől

November 12-én reggel, amikor az örkényi vasútállomásra beért a Lajosmizséről Budapestre tartó vonat, akkor egy ismeretlen fiatal férfi odalépett a vonat egyik utasához, egy 78 éves asszonyhoz. A férfi megragadta az asszony vállán lévő táskát, majd megpróbálta letépni onnan, miközben az idős utas védekezés közben elesett. Ám ez a támadót nem zavarta, ugyanis a földön húzta a tehetetlen asszonyt addig, amíg a vonat megállt. Végül sikerült megszereznie a táskát.

Ezután az állomáson leszállt a vonatról az idős asszonnyal együtt. Pár perc múva az asszonyhoz megdöbbentő módon visszament a 19 éves tolvaj, majd azt mondta neki, hogy a megtalálónak járó jutalmat kéri tőle a táskáért cserébe.

Az idős nő nem adott neki pénzt, így a tolvaj elmenekült a helyszínről.

A nő hívta a rendőröket, akik egy órán belül elfogták az erőszakos tolvajt, majd őrizetbe vették, letartóztatásáról pedig a bíróság fog dönteni.

Ahogy azt korábban az Origo megírta, július 31-én hajnalban pedig, Budapesten, az Örs vezér téren egy 20 éves férfi felfigyelt egy, a közelben alvó idősre. A tolvaj kihasználta, hogy az idős férfi alszik, ezért óvatosan oda ment hozzá és elvette az őrizetlenül hagyott szatyrát, majd sietve távozott. A szatyorban mintegy 20 000 forint értékben voltak kisebb tárgyak. Sportcipő, szemüveg, öngyújtó. A lopást a rendőrség a térre telepített térfigyelő-kamerákon keresztül végignézte, így a rendőrök a helyszínre érve azonnal elfogták és bűnügyi őrizetbe vették az elkövetőt.

Arról is beszámoltunk, tavaly több szombathelyi és Szombathely környéki házba tört be két férfi, ahonnan pénzt és ékszereket vittek el. Emellett az egyik tolvaj egy dohányboltból és egy építkezésről is lopott. Sőt a tolvajok tavaly augusztusban, egy idős nő házába a nyitott teraszajtón keresztül bementek, majd az ott lakó nőt lesokkolózták és megverték, megkötözték és több tíz millió forintot raboltak el tőle. Ezután a két férfi decemberben visszament a nő házához, amit a tulaj addigra riasztóval felszerelt. Azonban ezzel nem törődtek tolvajok és egy baseball ütővel bántalmazták az idős nőt, majd több mint 1 millió forint értékű ékszert és egy pénztárcát is elvittek tőle.