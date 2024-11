Egy nagykőrösi nőt július 1-én a kecskeméti kórház sürgősségi osztályára szállítottak. A nő az ellátása során hangosan és sokáig szidta az kórház dolgozóit, majd hirtelen ököllel az előtte elsétáló ápoló felé ütött. Az ápoló ki tudott térni az ütés elől, de a beteg ezután sem adta fel, és

megragadta az ápoló haját és ezzel a szemüvegét is, és percekig nem engedte el.

A helyiségben tartózkodók az ápoló segítségére siettek és sikeresen levitték a földre a támadót, csak így tudott az ápoló szabadulni a szorításából.

A bántalmazás során az ápolónak a szemüvege annyira megsérült, hogy azzal 175 ezer forint kára keletkezett, ennek kérte a megtérítését.

A szakápoló a betegek ellátása közben közfeladatot ellátó személynek minősül, így a Kecskeméti Járási Ügyészség a büntetett előéletű nőt közfeladatot ellátó személy elleni erőszakkal, könnyű testi sértéssel és rongálással vádolja.

Ügyében a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Már korábban is írtunk olyan esetekről, ahol közfeladatot ellátó személyekre támadtak, mint például amikor egy bedrogozott férfi, majd kétszer is megpróbált megszökni a kórházból, ahová megfigyelésre szállították. Amikor az ápoló visszakísérte a szobába, a férfi összeverekedett vele. Egy másik alkalommal egy mentőst ért támadás, amikor éppen egy magatehetetlen férfit láttak el. Éppen a mentőautóba rakták be, amikor az egyik mentőst egy férfi meglökte, majd elővette a kését. Az ápoló azonnal beszállt a kocsiba és rendőrt hívtak a támadóra.

Egy férfi a jogosítványának meghosszabbítása miatt érkezett a háziorvosi rendelőbe, ahol azonban az orvosa inkább továbbküldte kivizsgálásokra és nem hosszabbította meg a jogosítványát.

A férfi ezen úgy felháborodott, hogy hangosan szidni kezdte az orvost, majd a megírt beutalót az asztalra dobta, végül a doktor felé lépett és megütötte a karját.

Szeptemberben, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyében, egy általános iskola udvarán kezdett el üvöltözni egy részeg szülő gyereke osztályfőnökével, miután azt feltételezte, hogy gyerekét az osztálytársai bántották. Az agresszív férfi előbb a tanárt, aztán az igazgatónőt is meglökte.