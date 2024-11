A miniszter a TECHXPO rendezvényén azt mondta, bízik abban is, hogy el fog terjedni a digitális aláírás és a digitális okmány is, mert ezzel egyszerre spórolunk, kíméljük a környezetet és a bürokráciát is csökkentjük.

Rogán Antal elmondta:

a DÁP szeptemberben indult, jelenleg 350-360 ezer ember telepítette telefonjára az alkalmazást.

Az a célunk, hogy 2026 közepére-végére ez a szám 3-5 millió között legyen - tette hozzá.