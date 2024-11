Megkérdeztük Rost Andreát: kétgyermekes édesanyaként mit szól ahhoz, hogy Magyar Péter szerint vegyen újat magának, akinek külföldön él a gyermeke?

Amint arról az Origo is beszámolt, hétfőn küldték el több szerkesztőségnek is azt a hangfelvételt, amelyen Magyar Péter és egykori barátnője, Vogel Evelin beszélgetése hallható Magyar nyári, a Hősök terén tartott megmozdulása után. Magyar Péter ebben saját híveit pocskondiázza, büdösnek, büdös szájúnak nevezi őket, és a nyugdíjasokat is gúnyolja.

Emellett még azt is mondta, hogy

azok, akiknek esetleg külföldön van a családja, vegyenek maguknak új gyereket, unokát.

Miután egy édesanya meghallotta ezt a kijelentést, a TikTok felületén üzent a politikusnak. Azt állította, hogy hogy többek között ő az az egyik személy, aki már kérte Magyar Péter segítségét a kisfia miatt. Továbbá arról is beszámolt, hogy tud egy nagymamáról is, aki az unokája ügyében szintén a politikushoz fordult.

„Szia, Magyar Péter! Az elrabolt Aladár anyukája vagyok, tudod, akit Varga Judit minisztersége alatt raboltak ki az ágyából november huszonkilencedikén egy évvel ezelőtt családunkból hamis dokumentáció alapján" - mondta. Az anyuka felhívta arra a politikus figyelmét, hogy már több alkalommal is megkeresték őt, tehát tudnia kell az esetükről. A férje október 23-án is felkereste Magyart, aki azonban letagadta, hogy tud az elrabolt kisfiú esetéről.

Miközben nagyon is tudod, hogy mi történt, ki tette és hogy történt, és ha te tudsz arról, hogy hol lehet gyermekeket vásárolni, akkor menj be az ügyészségre és jelentsed! Köszönöm!”

Magyar Péter hangfelvételen elmondott megjegyzésével kapcsolatban megkerestük Rost Andrea operaénekest is, aki az elmúlt időszakban több alkalommal tűnt már fel Magyar Péter társaságában. Többek között énekeltek már együtt egy színpadon, mégpedig azon a debreceni kampányeseményen, amelyen Magyar Péter bírálta a Kossuth-díjas opera-énekesnőt, hogy nem megfelelően énekel.

Kicsit ütemesebben, mert nagyon lassú!

- így instruálta úgymond zeneileg a diszkópolitikus. Apáti Bence, a zenéhez meglehetősen jól értő, nagy balettművész, a Budapesti Operettszínház balettigazgatója erre így reagált: