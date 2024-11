Szükségünk van igazi magyar hősökre: hétfőtől látható a S.E.R.E.G. című katonasorozat a TV2-n

Hétfőn már látható lesz a S.E.R.E.G. című sorozat. Miért egyedülálló ez a sorozat, és miben hoz újítást?

A történet több szálon fut, amely során nem csupán az egyenruhával és a katonai szolgálattal járó alapértékek és kötelezettségek, valamint a katonai hierarchiában való viselkedés jelenik meg, de azok a harcjárművek is, amelyek az elmúlt évek haderőfejlesztésének keretein belül kerültek a Magyar Honvédséghez. Magyarul: a nézők betekintést nyerhetnek ebbe a zárt világba.

Milyen eszközöket láthatnak a nézők?

A Magyar Honvédség új, modern haditechnikai eszközeit, így például Gidránt, Leopardot, drónokat. De, mit sem ér a technika ember nélkül, közel 150 katona is szerepet vállalt a sorozat készítésében.

A S.E.R.E.G. című sorozat egyik jelenete.

Fotó: Megafilm

Milyen történetet mesél el a S.E.R.E.G.?

Mindezek mellett a nézők megismerhetik a rohamlövészek életét, hogyan készülnek fel, és látják el nem mindennapi feladataikat, de azt is láthatják, hogy milyen eszközökkel és hogyan hajtanak végre műveleteket, És mindezt milyen gondolkodásmóddal teszik.

A családi szál egy katonacsalád életét mutatja be, hogy milyen nehézségekkel küzdenek a színfalak mögött. A sorozatban egy tartalékos alapkiképzést is végig követhetnek a nézők, így betekinthetnek abba, milyen az első lépcsőfok azok számára, akik civil munkájuk vagy felsőoktatási tanulmányaik mellett szeretnének csatlakozni a Magyar Honvédséghez.

A S.E.R.E.G. hollywoodi színvonalon szórakoztat.

Fotó: YouTube/Megafilm

Ön katonai szakértőként segítette a sorozat elkészítését. Meg tudna osztani velünk néhány izgalmas kulisszatitkot?

Jómagam már a forgatókönyv írásánál is jelen voltam egészen addig, amíg az utómunkálatok, vágások befejeződtek.

Számomra a legizgalmasabb forgatási helyszín a kőbányai alagútrendszer volt, ahol a színészek modern éjjellátó eszközöket használtak, hogy a sötétben is tájékozódni tudjanak, és a megadott feladatokat végre tudják hajtani.

Nagy kihívás volt ez nekem, hiszen a taktikai mozdulatokat át kellett adnom nekik. Ez egyébként a sorozatban egy visszaszerző művelet volt, amikor is a történet szerinti bajtársukat akarták kiszabadítani. A szűk alagútrendszerben a stáb számára is kihívás volt a forgatás, hogy elférjünk, és a jelenetek is hitelesek legyenek.