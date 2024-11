Sikkasztás és hűtlen kezelés miatt feljelentették Magyar Péteréket

A Magyar Nemzet arról ír, hogy a Nemzeti Nyomozó Irodához (NNI) fordult Tényi István azután, hogy kiderült, átláthatatlan pénzügyek jellemzik a Tisza Párt működését, amit bizonyít a kedden nyilvánosságra került újabb hangfelvétel is. Ezen Radnai Márk, Magyar Péter egyik legfontosabb embere, a párt alelnöke beszél arról, hogy a Tisza Pártban pénzügyi káosz uralkodott, és utal arra is: a pártelnök testvére, Magyar Márton – ahogy korábban a Magyar által igazgatott állami cégekből, úgy – a pártból is pénzre tett szert.

Tényi feljelentésében felidézte, hogy a nyilvánosságra került hangfelvételen Radnai szóba hoz egy másik korábbi bizalmi embert, Farkas Dezsőt is, akinek szerinte azért kellett távoznia, mert ő volt, aki „nem tudott nemet mondani” Magyar Péternek, és „kiszórt” 103 milliót a Hősök terei „izére”.

Emellett Farkas Dezső nevét említi Hanzel Henrik és Vogel Evelin is azon a beszélgetésen, amelyet mindketten rögzítettek – olvasható a hatóságnak megküldött iratban, amiben az is szerepel, hogy a felvétel szerint Hanzel felajánlja: havi félmilliót tudna adni Evelin hallgatásáért, amelyet egy fiktív – például terembérleti – szerződésen keresztül tudnának kivenni a pártkasszából „a Dezső segítségével”.

