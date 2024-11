Soltész Miklós alaposan eligazította Mellár Tamást: ezért sem fognak önök bekerülni a következő parlamentbe

én csak szeretném azt mondani, hogy Németország éppen most buktatja meg a kancellárját, pontosan azért a gazdaságpolitikáért, pontosan azért a világpolitikai döntéseiért, mellyel Németországot a második világháború óta nem látott süllyesztőbe vitte. Nagy baj van. Ezt nem igaz, hogy ön nem látta, nem tudom, hogy hány olyan emberrel találkozott, vagy inkább százakkal, ezrekkel, tízezrekkel, akik az utóbbi években vándoroltak be Németországba, és ezzel teljesen felborították a német emberek eddigi nyugalmát, egyébként felborították a szociális rendszert, támogatási rendszert és hozzáteszem a gazdasági rendszert is.