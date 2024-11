Most a magyar tudományos élet megújítása ellen indított támadást a Soros-hálózat

Az ellenzék egyik leggyakoribb kritikája a Fidesz-kormánnyal szemben, hogy az innovatív tudásra alapozó gazdaság helyett összeszerelő üzemet csinál Magyarországból. Mindamellett, hogy már a kiindulópont is téves, hiszen az elmúlt 10 évben megkétszereződött a kutatói és fejlesztői munkahelyek száma, valamint megháromszorozódott a kutatás-fejlesztésre költött állami források mértéke, azt is muszáj rögzíteni, hogy az innovatív tudáson nyugvó gazdasági modellhez nem elég a kormányzati szándék. Ahogy a részletekre rálátó minisztériumi forrásunk az Origónak fogalmazott: „Lehetne bármennyire akarni kormányzati szinten, hogy a Hortobágyból kinőjön egy Szilícium-völgy, ha ehhez nincs megfelelő, világszinten is versenyképes és eredményes kutatói háttérbázis, akkor erre nincs esély.”

Ebből a felismerésből indult ki a HUN-REN kutatóhálózat megújításának terve is. A feladat élére az a Gulyás Balázs orvos, neurobiológus állt, aki 2023-as hazatérése előtt 42 évet töltött külföldön, a tudományos élet élvonalában. Pontos és átfogó képpel rendelkezik tehát arról, hogy a világban – nyugattól keletig – hogyan szervezik meg a leghatékonyabban és legeredményesebben működő kutatóintézeteket, a cél tehát nem is lehet más, mint hogy a hazai kutatóhálózat megújítását is e példák ismeretében indítsa el. Gulyás Balázs az akkori innovációs miniszter, Csák János, valamint Freund Tamás, az Akadémia elnöke konszenzussal jelölték a feladatra. Gulyás terve azt a kormányzati ígéretet kapta, hogy a megújuló magyar kutatóvilág minden korábbinál magasabb állami támogatásban részesül majd, ennek megfelelően a jelenlegi 48,5 milliárdos költségvetés három éven belül a kétszeresére, 97 milliárd forintra emelkedik majd.

Szakmai kritikák helyett totális politikai támadás

Gulyásék a szakmai átalakító munkának azzal kezdtek neki januárban, hogy – nemzetközi szakértők bevonásával – átvilágították a HUN-REN tudományos, pénzügyi, strukturális és innovációs működését. A javaslatok alapján kidolgozott minisztériumi törvénytervezetet november 7-én kapták meg véleményezésre Gulyás Balázsék, ezt követően pedig azonnal beindult a totális politikai támadás, aminek élére az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF) állt.