Szánthó Miklós: Megint kiderül majd – a magyaroknak nem igazuk volt, hanem igazuk lesz

Előbb-utóbb az ottani bürokratáknak is be kell látniuk, hogy Trump győzelme után az EU egyedül nem lesz képes a háborút finanszírozni. De ezt még képtelen megérteni az a háborúpárti brüsszeli koalíció, amelyik az EPP–S&D–Renew Europe együttműködés keretében – amelynek tagja a Tisza és a DK is – a „végső győzelemig” támogatná az ukrán oldalt a háborúban."