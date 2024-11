Így látták a vidék- és területfejlesztés aktuális kérdéseit a "Századvég Vidék Konferencia 2024" kerekasztal-beszélgetésein

Kovács Árpád hozzáfűzte: a magyar történelmi előzmények arról szólnak és azt igazolják, hogy a magyar emberekben megvan a képesség arra, hogy a vereséget alkalmazkodással formáljuk győzelemmé.

Hortay Olivér szerint pedig a múlt heti, Budapesten kötött EU-s megállapodás legfontosabb eredménye, hogy mostantól minden versenyképességi javaslatnak át kell mennie egy "versenyképességi szűrőn." Azaz mostantól nem alakulhatnak ki olyan, nem túlságosan racionális helyzetek, amikor egy európai vállalatnak többszörösét kell fizetnie a kibocsátás miatt, mint egy amerikai cégnek, vagy az európai autógyártók tiltakozása ellenére vetik ki a büntetővámokat a kínai autókra.

A magyar kormány eddig is pragmatikus álláspontot képviselt ezekben a kérdésekben

– tette hozzá Hortay Olivér.

Digitális fejlődés vidéken: területenként különböző programokra van szükség

A Magyarország technológiai fejlődésével foglalkozó kerekasztal-beszélgetésen Kenyeres Kinga arra hívta fel a figyelmet, hogy a vidékfejlesztést bár technikai oldalról is meg kell közelíteni, nem szabad elfeledkezni arról, hogy generációkkal korábban digitális technológiák nélkül is "megvolt az a kapcsolat a földdel", ami a sikeres termelőmunkához kellett. Miközben Magyarország 2030-ra az EU 5 legfejlettebb országának egyikévé válna, a vidék szempontjából értékelni kell a digitális átállást is.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a beszélgetésen kiemelte, hogy szerinte nincs értelme egy általános, országos kkv-fejlesztési programnak, mert teljesen más kihívásokkal szembesül egy vállalkozás az ország nyugati és keleti részében.

Továbbá a magyar vállalkozói kultúrában külön kell választani azokat, akik a vállalkozásukból csak a családjukat akarják eltartani, és azokat, akik szeretnének bővülni, terjeszkedni

– tette hozzá.