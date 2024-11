A Századvég Alapítvány minden évben lefolytatja azt az egyedülálló közvélemény-kutatását, melyben mintegy 28 ezer fős mintán mérik kutatóik a kontinens országainak konjunktúraérzetét, az országok állampolgárainak viszonyulását az egyes nemzetközi és európai trendekhez. A legutóbbi mérés tanulságos eredményeket hozott az európai vidék-nagyváros viszonylatban, az aktuálisan leginkább sorsdöntőnek tekinthető társadalmi kérdésekhez való viszonyulásban.

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. idén is megrendezte a Vidék Konferenciát

Fotó: Világgazdaság/Vémi Zoltán

A kutatás célja a Századvég Alapítvány meghatározása szerint:

feltérképezni az ország állampolgárainak általános konjunktúraérzetét, politikai attitűdjeit, képet kapni a nemzetközi szinten jelentős politikai trendek megítéléséről;

megismerni az Európai Uniót övező véleményklímát, főbb tevékenységeinek lakossági fogadtatását;

górcső alá venni, hogy milyen hatást gyakorolnak korunk fegyveres konfliktusai az európai lakosokra;

emellett felderíteni a migrációval kapcsolatos lakossági vélekedéseket.

Hidvégi Áron a kutatás eredményeinek ismertetése előtt felidézte, hogy a 2022-es eredményeik szerint akkor négy nagy egyetértési alakult ki az európai országok társadalmai között. Ez a négy pont a kontinens keresztény kultúrájának megőrzésére, a családok védelmére és a gyerekvállalás támogatására, a gyerekek LMBTQ-tartalmaktól történő megóvására, valamint a Kínával való békés gazdasági együttműködés kialakítására vonatkoztak.

A fő egyetértési pontok a 2023-2024-es kutatási eredményekben is kirajzolódtak, sőt, ezek egyike az időközben megváltozott környezetben is (a szomszédban zajló háború, a közel-keleti konfliktusok) továbbra is Európa lakossága számára az egyik legfontosabb. A kutatás eredményei szerint Európa lakossága az orosz-ukrán háború mielőbbi lezárását, valamint

azt tartja a legfontosabbnak, hogy a kontinens országai ne küldjék katonáikat az Ukrajnában zajló háborúba.

Emellett a közvélemény-kutatás szerint az országokban a többség úgy gondolja, hogy a háborún az EU veszít, mert az Oroszország elleni gazdasági szankciók nem hozták a várt eredményt, miközben Kína és az Egyesült Államok a háború nyertesei közé tartozik. Negyedik fő egyetértési pontként pedig Európa lakossága változatlanul úgy gondolja, hogy – szemben a politikai színtéren megjelenő állásponttal – Kínával a békés gazdasági együttműködésre kell törekedni.