Mi minden olyan javaslatot támogatunk, ami a budapestiek életét megkönnyíti, ugyanakkor ez az előterjesztés végiggondolatlan volt. Ezért javasoltuk a Közgyűlésnek az intézkedés körültekintő előkészítését, de ezt ők leszavazták, ezért tartózkodtunk.

Így a fővárosban megszokottak szerint, elkapkodott döntés született. Például nem gondoltak a díjmentesen utazókra, tehát a 14 év alatti fiatalokra és 65 év feletti budapestiekre. Rájuk az előterjesztés szerint ez nem vonatkozik, nekik ugyanúgy fizetniük kell, ha kutyával szeretnének utazni.

Karácsony Gergely kikötötte azt is, hogy legkésőbb december 1-ig az állami szolgáltatóval is le kell egyeztetni ezt, ahhoz, hogy januártól életbe lépjen a javaslat.

Ehhez persze már nem volt munkakedve a liberális szivárványkoalíció díszes tagjainak.

Ezért segítünk, levelet írtam az illetékes miniszternek, Lázár Jánosnak, hogy a MÁV és Volán járatain is lehessen ingyen biciklit és kutyát szállítani, és ezt terjesszük is ki a díjmentesen utazókra és az álláskeresők bérletével rendelkezőkre is!

Mi így gondoljuk a Budapestért és a budapestiekért végzett konstruktív munkát, hasonlót várnánk el a túloldalon is.

Hajrá, Budapest! - zárja írását Szentkirályi Alexandra.