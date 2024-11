Szentkirályi Alexandra: Magyar fővárosi képviselői is agyhalottak, alkalmatlanok, Soros ügynökök?

Soros-ügynökök, agyhalottak, alkalmatlanok – ezek még a politikai ellenfelekre is erős kifejezések, hát még ha az ember a saját képviselőit illeti ezekkel a jelzőkkel – emlékeztetett Szentkirályi Alexandra az új videójában a Magyar Péter kiszivárgott hangfelvételein elhangzottakra. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője feltette a kérdést: minek az embernek politikai ellenfél, ha ilyen pártvezére van? Ezeket a jelzőket ugyanis Magyar Péter mondta a saját EP-képviselőiről a hátuk mögött – mutatott rá.

Akiket Magyar Péter Soros-ügynöknek, alkalmatlannak, agyhalottnak tart, azoknak közben ő a magyar emberek szavazatát és bizalmát kérte

– idézte fel Szentkirályi Alexandra. Nekünk, budapestieknek, az a gondunk, hogy a Tisza Párt két brüsszeli alkalmazottja is bent ül a Fővárosi Közgyűlésben képviselőként – közölte. – Akkor tehát ők is agyhalottak, alkalmatlanok, Soros ügynökök? – tette hozzá a frakcióvezető. – Kollár Kinga és Molnár Dániel. Mit szóltok ehhez? Bárhogyan is részvétem a pártvezéretek miatt, nehéz lehet ilyen főnöknek dolgozni, de gondolom, a brüsszeli és a fővárosi milliók nyújtanak egy kis vigaszt – üzent a Tisza Párt két budapesti képviselőjének.