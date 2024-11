Szex közben gyilkolta meg az amerikai turistát Budapesten egy ír férfi - videó

A portlandi Mackenzie Elizabeth Michalski rutinos utazóként érkezett Budapestre, ahol november 5-én találkozott egy 37 éves ír férfival, M. L. T.-vel. A rendőrség korábbi közleménye szerint több szórakozóhelyen is együtt látták őket. A férfi azonban később meggyilkolta.

A sajtótájékoztatón Gál Sándor r. alezredes elmondta, hogy a nő eltűnésének bejelentése után kamerakutatásba kezdett a rendőrség, ekkor lett nekik gyanús egy férfi, akivel a nő több szórakozóhelyre is együtt ment be. Ezen felül több gyanús körülmény is volt, ami miatt felmerült, hogy a nőt meggyilkolták. A 37 éves ír férfit november 7-én fogták el a VII. kerületi bérelt lakásánál.

Ezek után további nyomokat találtak, amik bizonyították a gyilkosságot.

Gál Sándor r. alezredes

Fotó: Origo

A 31 éves nő október 31-én, turistaként érkezett az országba, majd november 5-én este elment szórakozni. Ekkor ismerkedett meg az ír férfival, akivel több szórakozóhelyen is együtt táncoltak. Közel kerültek egymáshoz, majd a nő úgy döntött, hogy felmegy a férfival a lakására.

Itt szex közben a férfi meggyilkolta.

A férfi ekkor megpróbálta eltüntetni a nyomokat.

A férfi megpróbálta eltüntetni a nyomokat a gyilkosság helyszínén. Fotó: Police.hu

Kitakarította a lakást, majd az egyik szekrényben elrejtette a holttestet, amíg elment és vett egy bőröndöt, valamint bérelt egy autót. Amikor visszament a lakásba, beletette a bőröndbe a holttestet, azt pedig berakta a kocsi csomagtartójába.

A bőrönd. Fotó: Police.hu

Elindult a Balaton felé, Szigligetnél megállt, egy mellékúton kivette a bőröndöt és bevitte az erdőbe.

Ott kivette a holttestet a bőröndből, majd egy mocsaras részen hagyta.

Ezek után visszament Budapestre, ahol a rendőrök elfogták.

Kihallgatása közben elismerte a gyilkosságot, de állítása szerint baleset történt. A nyomozás során az is kiderült, hogy a férfi olyan dolgokra keresett rá az interneten a gyilkosság után, mint hogy

a vaddisznók tényleg megeszik-e a holttestet, vannak-e vaddisznók a Balatonnál, hogyan lehet eltüntetni a rothadó hús szagát, Budapesten vannak-e térfigyelő kamerák, valamint hogy mennyire megbízható a rendőrség.

A sajtótájékoztató végén elhangzott, hogy a nő szülei tudnak a történtekről, Budapesten vannak és segítik a nyomozást.