Kést szorított egy nő nyakához a tatabányai férfi, aztán megerőszakolta

November 24-én hajnalban Tatabányán egy részeg férfi összetalálkozott egy nővel, akinek belemarkolt a hajába, és egy ház előtti bokorba rángatta. A férfi azt üvöltötte a nőnek, hogy elégítse ki őt orálisan, azonban ezt a nő nem tette meg.

Emiatt a férfi dühös lett és egy kést vett elő, amivel megfenyegette a nőt és azt mondta, hogy leszúrja, ha nem teszi azt amit kér. A nő annyira megijedt a fenyegetéstől, hogy levette a nadrágját, majd a férfi megerőszakolta.

Szex közben a férfi többször ököllel megütötte a nő fejét, amitől az a földre esett, ahol tovább ütötte, és meg is rúgta.

A nőnek a bántalmazásban súlyosan megsérült a koponyája.

Az ügyészség a férfit szexuális erőszakkal és súlyos testi sértéssel vádolja és sikeresen kezdeményezte egy hónapra a letartóztatását.

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Nemrég számoltunk be arról, hogy egy Veszprém vármegyei férfi többször is megerőszakolt egy náluk nyaraló kislányt. A férfi élettársa jó kapcsolatot ápolt a nagynénjével, és megbeszélték, hogy az asszony kisfia és lánya két hétig náluk nyaraljon. A gyerekek július végén érkeztek a családhoz, de a férfi már az érkezésük napján, rögtön azt követően, hogy a gyerekek édesanyja és nevelőapja távozott, az élettársa pedig a kislány öccsével és a saját gyerekükkel előre ment, fogdosni kezdte a kislányt. A délután folyamán többször megerőszakolta a lányt, aki attól tartva, hogy a férfi bántalmazni fogja, senkinek sem mert szólni a történtekről. Azonban a következő erőszakot követően már azonnal írt az anyjának, aki rögtön felhívta az unokahúgát, és közölte, hogy mennek a gyerekekért. Az élettársával együtt még aznap este haza is vitték őket.

Sajnos nem először fordult elő, hogy egy pedofilra bíznak egy gyermeket, ugyanis nemrég tartóztattak le egy férfit, akinek felügyeletére tavaly került egy kiskorú gyerek, akit, mint kiderült, többször megerőszakolt. Sőt, egy másik gyereket alkohollal és droggal is kínált, majd szexelt vele.