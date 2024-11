Szijjártó Péter: Az akkumulátorgyáraknak a legszigorúbb környezetvédelmi előírásokat kell betartaniuk

"Ez nyilvánvalóan elfogadhatatlan álláspontja az Európai Bizottságnak, mert miközben van egy politikai nyomás arra, hogy adjunk fel egy bizonyos forrást, aközben nem kapjuk meg a más források eléréséhez szükséges támogatást" - sérelmezte. A miniszter az akkumulátorgyártásról szólva a közlekedési szektor elektromos átállásának fontosságát hangsúlyozta a klímacélok teljesítésében, ehhez pedig az akkumulátorok elengedhetetlenek. Kifejtette, hogy

a gyártókon a legszigorúbb környezetvédelmi előírásokat kérik számon, az elektromos akkumulátorok előállítása terén éppúgy, mint minden más ágazatban.

"Nagyon fontos az, hogy amikor egy akkumulátorgyár épül, akkor a hatóságok szigorúan járjanak el az engedélyezésnél (…) A hatóságoknak, ahol szakemberek ülnek, az a dolguk, hogy kizárólag az emberi egészségre ártalmatlan tevékenységeket engedélyeznek" - mondta. Majd külön is kiemelte a fenntarthatósági szempontokat, a mezőgazdasági területek megóvását, illetve a vízbázis kímélését. Ezt követően érintette a magyar-kínai gazdasági együttműködést, amely szavai szerint óriási gazdasági növekedési lehetőséget jelent.

És amikor Nyugat-Európából hallani olyan véleményeket, hogy nem kell a kínai együttműködés, akkor az a sikertelenségből fakadó frusztráció egyik megnyilvánulása, mert (…) rendszeresen nyugat-európai vetélytársaink vannak a beruházásokért folytatott küzdelemben

- jegyezte meg. Illetve aláhúzta, hogy a nyugat-európai országok is rendkívül aktívan együttműködnek Kínával, különös tekintettel arra, hogy mára az onnan érkező termékek és technológiák nélkülözhetetlenné váltak több fontos iparágban. Úgy vélekedett, hogy Donald Trump régi-új amerikai elnök is megállapodásra törekszik Pekinggel, most is tárgyalásokra lehet készülni. "Azt gondolom, hogy ha mi a kínaiakkal a magyar szempontból legjobb megállapodások megkötésére törekszünk, akkor a helyes nyomvonalon vagyunk" - jelentette ki.