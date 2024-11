Szijjártó Péter: Az EU és Magyarország érdekeivel is ellentétes lenne egy gazdasági hidegháború

A minisztérium közleménye szerint a Szijjártó Péter által elnökölt kereskedelmi ügyekkel foglalkozó európai uniós tanácsülést követő sajtótájékoztatón a tárcavezető mindenekelőtt arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi globális folyamatok tükrében reális a veszélye egy gazdasági hidegháború kirobbanásának, a világ ismételt blokkosodásának, amin az EU és Magyarország is sokat veszítene.

A magyar elnökség azért dolgozott az elmúlt hónapokban, és azért dolgozik a hátralévő időszakban is, hogy az elkövetkező időszakot ne a blokkosodás, hanem a konnektivitás, tehát az összeköttetések és a korrekt nemzetközi együttműködés határozza meg"

- szögezte le.

Aláhúzta, hogy ez biztosítaná a legjobb feltételeket Európa mostanára bezuhant versenyképességének javításához.

"Tehát mi azt gondoljuk, hogy az Európai Uniónak az lenne az érdeke, s benne Magyarországnak is, ha a világgazdaság és a világkereskedelem tisztességesen és akadálymentesen működne" - jegyezte meg. Majd kiemelte, hogy ehhez szabadkereskedelmi megállapodásokra van szükség, márpedig ezen a téren nem áll túl jól a közösség, minthogy hat ilyen szerződésről vannak folyamatban a tárgyalások, átlagosan már tizenhárom éve, tíz másik esetében pedig meg is szakadt a folyamat.

Mi azt gondoljuk, hogy a vámok, a korlátozások és a szankciók soha nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, és komoly gátját jelentették a gazdasági fejlődésnek"

- hangsúlyozta.

Szijjártó Péter ezután ismertette több tagország azon friss kezdeményezését, amelynek értelmében új vámokat vezetnének be Oroszországgal és Belorusszal szemben, és tudatta, hogy az Európai Bizottság meg is kezdte az ezzel kapcsolatos munkát. "Mi, magyarok rendkívül aggályosnak tartjuk ezt a kezdeményezést, veszélyesnek is tartjuk, tekintettel arra, hogy egyelőre még az eddigi tizennégy szankciós csomag hatásairól sem született átfogó elemzés" - mondta.

"És semmiképpen nem szeretnénk, hogy ha bármely tagország vámok bevezetésével szeretné elkerülni az egyhangúság szükségességét, amely a szankciók esetében előírás" - tette hozzá.