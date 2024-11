Szijjártó Péter: Donald Trump alatt ismét új dimenzióba léphetnek a magyar-amerikai kapcsolatok

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) üzleti fórumán hangsúlyozta, hogy jelenleg a világ a veszélyek korában él, a kormányok és a vállalkozások is hatalmas kihívásokkal néznek szembe - írja az MTI.

Szijjártó Péter

Fotó: Facebook / Szijjártó Péter

A koronavírus-járvány mellett kiemelte az ukrajnai háború okozta gazdasági nehézségeket is, és bírálta az invázióra adott nemzetközi válaszokat, az Európai Unió szerinte kudarcos stratégiáját is. Sérelmezte, hogy ennek nyomán összeomlott a fejlett nyugati technológia és az olcsó keleti energia kombinációjára épülő korábbi gazdasági növekedési modell, és nem is lépett semmi a helyére. Rámutatott, hogy a földgázért mára Európában kétszer-háromszor többet kell fizetni, mint az Egyesült Államokban, a kőolajért pedig ötször annyit.

A szankcióknak drámai hatásuk van.

"A szankciókkal lábon, gyomron, majd végül fejbe lőtték az európai gazdaságot. A szankciók többet ártottak az európai gazdaságnak, mint az orosznak" - húzta alá. Majd kifejtette, hogy az ezen helyzet nyomán előállt drámai áremelkedések miatt tavaly a kormánynak az infláció letörésére kellett összpontosítania, ami végül sikerült is.

"Európa legfőbb érdeke az minden szempontból, beleértve a gazdaságit is, hogy a háború minél előbb véget érjen a szomszédságunkban. És azt gondolom, hogy egészen két héttel ezelőttig igen csekély volt ennek a reménye" - mondta. "Sokan közülünk abban reménykedtek, hogy óriási változás következik be az amerikai választópolgárok jóvoltából, és a békepárti jelölt fog győzni (...) Nagyon elégedettek vagyunk az amerikai elnökválasztás kimenetelével, még ha nem is túl sok európai kormány osztozik ebben" - tette hozzá. Szijjártó Péter leszögezte, hogy

Donald Trump győzelme komoly geopolitikai változásokhoz fog vezetni, ennek pedig jelentős kihatása lesz az Egyesült Államok kapcsolataira az EU-val és Magyarországgal is.

Úgy vélekedett, hogy teljesen új realitással kell szembenézni, amit európai uniós kollégái egyelőre nem hajlandóak elfogadni, pedig meg kellene végre érteni azt, hogy a háború elhúzódása csak tovább rontja Ukrajna és az EU helyzetét is, illetve hogy a harctéren nincs megoldása a konfliktusnak. Rendkívül veszélyesnek nevezte az amerikai elnökváltásig hátralévő két hónapot, mondván, hogy "akik a sikertelen háborúpárti stratégiát képviselik, nemhogy nem adják fel, hanem egyenesen olyan helyzet kialakításán dolgoznak, amely megnehezítené, sőt szinte ellehetetlenítené a békekötést".