Szijjártó Péter: Az erdélyi magyaroknak ott kell lenniük a róluk szóló döntéseknél - videó

Kelemen Hunor megerősítette: a magyar közösségen múlik, hogy az RMDSZ "bent legyen a pályán", ezért arra kérte az erdélyi magyarokat, hogy november 24-én és december elsején a magyar jelöltekre szavazzanak.

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) államfőjelöltje, szövetségi elnök beszédet mond az RMDSZ Székelyföldi kampányhajrá! című rendezvényén.

Fotó: MTI/Kátai Edit

Ezt az eszközt, ami a mi szövetségünk, mert mi nem a cél vagyunk, mi az eszköz vagyunk, ezt tessék használni! Ezt úgy lehet használni, hogyha odaküldenek bennünket a parlamentbe - mondta az RMDSZ elnöke. Úgy vélekedett:

Bár tévedni emberi dolog, a politikában vannak helyzetek, amikor nincs helye tévedésnek, mert egy rossz döntés helyrehozhatatlan károkkal jár.

Példaként az ellenzék óriásmegyék létrehozásáról szóló kezdeményezését említette, amely - ha nem sikerül megakadályozni - politikai kiszolgáltatottságot, valóságos tragédiát eredményezne a közösség számára.

Hasonló visszafordíthatatlan következményekkel járna, ha a magyar közösség képviselete meggyengülne a bukaresti parlamentben.

A magyar-román kapcsolatok javításának lehetőségeként Kelemen Hunor a közösen képviselhető ügyeket hozta fel. Köszönetet mondott Szijjártó Péternek, amiért a magyar európai uniós elnökség következetesen támogatta Románia schengeni tagfelvételét. Úgy értékelte, hogy

Romániának szerepet kellene vállalnia a Nyugat-Balkánon, ugyanakkor egy - a V4-ekre, Romániára, Bulgáriára és Ausztriára kiterjedő - közép-európai együttműködést, közös érdekérvényesítést sürgetett amely talán a tágabb kontinenst is felébresztő "kürtszó" lehetne.

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke és államelnök-jelöltje beszédet mond az RMDSZ Kolozsvári kampányhajrá! című rendezvényén a Kolozsvári Innovációs Parkban 2024. november 8-án. Romániában november 24-én elnökválasztást, december 1-jén parlamenti választást tartanak.

Fotó: MTI/Kiss Gábor

Abban a versenyben, ahol Amerika és Kína gazdaságban versenyez, harmadiknak lenni igazából azt jelenti, hogy csúszol lefele. Donald Trump megválasztása adott egy lehetőséget, van egy pillanatnyi rés, nem lesz hosszú ideig nyitva az ajtó, amikor az Európai Unió újragondolhat egy csomó olyan kérdést, amit elbaltázott az elmúlt években

- vélekedett az RMDSZ elnöke.

Szijjártó Péter úgy értékelte: Donald Trump győzelme az amerikai elnökválasztáson minden eddiginél nagyobb esélyt teremtett arra, hogy a béke visszaköltözzön Közép-Európába.

Európa háborúpárti erői azonban nem tudják feldolgozni azt, hogy Amerikában nem a háborúpárti vezetés marad hivatalban, szerinte ennek jele az a "szégyenletes kettős mérce", amivel a brüsszeli fősodor a választási eredményekhez viszonyul.

Ha egy országban patrióta, jobboldali, konzervatív, kereszténydemokrata, békepárti erő nyeri meg a választást, akkor azonnal megkérdőjelezik a demokrácia létezését, az emberek józan ítélőképességét. Ha a liberálisok nyernek, akkor a demokrácia még soha nem volt olyan jó formában az adott országban, és az emberek még soha ennyire fantasztikus döntést nem hoztak!

- ecsetelte az eltérő brüsszeli fogadtatást a georgiai és a moldovai választási eredmények esetében.

Megállapította: az elmúlt hetek választásai során szinte mindenütt a patrióta, békepárti erők győztek és törtek előre, a háborúpárti, a nemzetet "valami régimódi történetnek" tartó politikusok pedig egyértelműen visszaszorultak.

A külgazdasági és külügyminiszter erre alapozva kifejezte meggyőződését, hogy a magyar-amerikai kapcsolatok "a 2016 és 2020 közötti időszakban tapasztalt valaha volt legjobb formájuknál is jobb formát" fognak mutatni a következő időszakban.

Korábban arról is írtunk, hogy a külgazdasági és külügyminiszter a három legfontosabb feladat közé sorolta Románia teljes körű schengeni csatlakozásának megvalósítását, a határátkelőhelyek számának bővítését és az erdélyi gazdaságfejlesztési programot.

Arról is írtunk, hogy minél erősebb a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) képviselete a romániai politikában, annál jobban lehet támaszkodni a pártra a kétoldalú kapcsolatok terén. Óriási sikert ért el az erdélyi és székelyföldi magyar közösség a nyári választásokon: 2-en képviselik az erdélyi és székelyföldi magyarságot az Európai Parlamentben, továbbra is 4 RMDSZ-es tanácselnök lesz és az eddigiekhez képest is még több polgármesteri pozíciót sikerült elnyerni.