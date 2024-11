Szijjártó Péter: Magyarország gazdasága sok lábon áll, nagy növekedési potenciállal

Kifejtette, hogy hazánk sajnálta az Egyesült Királyság európai uniós kiválását, ettől függetlenül azonban a lehető legszorosabb gazdasági együttműködésre törekszik a szigetországgal. Aláhúzta, hogy a brit cégek máig a hetedik legnagyobb beruházói közösséget alkotják Magyarországon, mintegy ötvenezer embernek adva munkát, miközben tavaly 6,5 milliárd euróval újabb csúcsot döntött a kétoldalú kereskedelmi forgalom, és idén is már csaknem háromszázalékos növekedést regisztráltak. Arra is kitért, hogy az elmúlt tíz év során negyvenkét csomagolóipari vállalat beruházását támogatta az állam, amelyek értéke összesen 164 milliárd forint volt.

Beszédében Szijjártó Péter érintette az ukrajnai háborút is, hangsúlyozva, hogy az óriási terheket ró az európai és a magyar gazdaságra is.

"Mindannyian tudjuk, hogy a növekedéshez békére, nyugalomra, stabilitásra és kiszámíthatóságra van szükség (…) Ezért is várjuk lélegzetvisszafojtva, hogy a következő két hónap minél gyorsabban elteljen, (…) És várjuk azt, hogy a következő év januárjának második felében ismételten visszatérjen a béke ide, Közép-Európába" - fogalmazott. Arra figyelmeztetett, hogy a világgazdaságba mélyen integrálódott államok különösképpen érzékenyek a növekedést gátló tényezőkre, márpedig Magyarország abszolút ezek közé sorolható, hiszen az export mintegy 75-85 százalékát teszi ki a GDP-nek.

"Viszont hogyha a világgazdaság növekedési perspektívái kinyílnak, márpedig a béke képes lenne ezen perspektívák kinyitására, akkor a magyar gazdaság előtt is nagyszerű időszak állhat" - mondta. Ezért fontosnak nevezte a munkahelyek megóvását és az új munkahelyek teremtését a jelenlegi nehéz körülmények közepette is. És ennek kapcsán üdvözölte, hogy aláírásra került a következő három évre vonatkozó bérmegállapodás, amely stabilitást, kiszámíthatóságot biztosít a gazdaság szereplői számára.

A kormány részéről a megfelelő környezet megteremtésével tudunk egy-egy ilyen megállapodáshoz hozzájárulni, például azzal, hogy versenyképes adórendszert tartunk fenn, amely nem bünteti, hanem támogatja a munkát, nem bünteti, hanem támogatja azt, aki többet dolgozik, és nem bünteti, hanem támogatja azt, aki több embert alkalmaz" - sorolta.

Majd leszögezte, hogy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagjai között hazánk nemzetközi értékelések szerint a hetedik legversenyképesebb adórendszerrel rendelkezik, a társasági adót és a magánszemélyek adózását tekintetve például a negyedik, illetve az ötödik helyen állunk. A miniszter kiemelte, hogy jövőre sokkal nagyobb, három százalék feletti gazdasági növekedés várható Magyarországon. "Számos, az elmúlt években eldöntött hatalmas beruházás fordul át termelésbe, a globális autóipar és a globális akkumulátoripar legnagyobb szereplői megkezdik a termelésüket Magyarországon, szoros összhangban és együttműködésben egymással" - jegyezte meg. Végül hangsúlyozta, hogy bár az utóbbi években a legtöbb beruházást az autóiparhoz kapcsolódó cégek jelentették be, a mai nap folyamán azonban nem ez történt. "Ez mutatja azt is, hogy a magyar gazdaság az autóiparon túl is létezik. Ez egy sokszínű, kifejezetten diverzifikált, sok lábon álló, ezért stabil, erős, növekedni képes gazdaság" - jelentette ki.