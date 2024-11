Szijjártó Péter: Még szorosabbá válik Magyarország és Katar stratégiai együttműködése

A minisztérium közlemény szerint a tárcavezető katari kollégája látogatása kapcsán felidézte, hogy annak idején ő lehetett az első külföldi vendég, akit Mohammed bin Abdulrahman Ál Táni sejk miniszterelnöki eskütételét követően fogadott, ami mutatja Magyarország iránti feltétlen tiszteletét és barátságát is.

Ez mindenképp fontos szerepet játszik abban, hogy Magyarország és Katar együttműködése az elmúlt években a stratégiai szintre emelkedett

- fogalmazott. Majd rámutatott: "Magyarország és Katar a világot feszítő problémák döntő többsége esetében azonos álláspontot képvisel, mindketten a béke oldalán állunk. Együtt valljuk, hogy a fegyveres konfliktusokat minél előbb le kell zárni, és tárgyalásokkal, diplomáciai úton el kell érni a békét.

Így van ez az ukrajnai háború esetén is. Büszkék vagyunk arra, hogy Katarral együtt tartozunk a globális békepárti többséghez, s így együtt képviseljük azt az álláspontot, hogy minél előbb fegyverszünetre és békére van szükség Ukrajnában is

- szögezte le. Majd arra is kitért, hogy a katari kormányfőnek személyesen is komoly érdeme van abba, hogy sikerült a Hamász terrorszervezet által elrabolt magyar túszok közül hármat kiszabadítani. Szijjártó Péter ezután kifejtette, hogy abban is teljes egyetértés van, hogy a vallási alapú üldöztetésnek véget kell vetni a világban, és ezért közösen lépnek fel ez ellen. "Mi, magyarok egy ezeréves keresztény államként mindig is felelősséget éreztünk a keresztény közösségekért világszerte, főleg azok iránt, akik bajban vannak, vagy üldöztetést szenvednek el" - mondta.

Méltatta a közel-keleti országot a terrorizmussal szembeni fellépése miatt is, arra figyelmeztetve, hogy a terrorizmus és az illegális migráció "ördögi kört" alkot egymással.

"Ezért mindenki, aki a terrorizmus ellen küzd, hozzájárul ahhoz, hogy az illegális migrációs hullámok minél visszafogottabbak legyenek" - jegyezte meg. "Mivel mi, magyarok hosszú évek óta szembesülünk ezzel a kihívással, ezért hálásak vagyunk Katarnak, hogy a terrorellenes küzdelmükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy csökkenjen a Magyarországra háruló migrációs nyomás" - tette hozzá.