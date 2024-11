Szijjártó Péter: Új valóság köszöntött a világra, ezért hátra kell hagyni a régi kliséket

Hallhattunk véleményeket a török világból, a Nyugat-Balkánról, Skandináviából és egy vezető európai uniós tagállamból is" - mondta. Majd kifejtette, hogy az álláspontok eltérősége is bizonyítja, hogy Európa valóban válaszúthoz érkezett, olyan helyzet állt elő, amely megváltoztathatja a játékszabályokat. Ennek kapcsán pedig hangsúlyozta, hogy a helyes útról alkotott vélemények különbözősége nem rossz, ez ugyanis a platform demokratikus jellegét tanúsítja. Szijjártó Péter veszélyesnek és nehéznek nevezte Európa jelenlegi helyzetét. Emlékeztetett arra is, hogy Magyarország lassan ezer napja az ukrajnai háború közvetlen szomszédságában él,és fizeti annak az árát, miközben nem felelős semennyiben a kirobbanásáért. Aggodalmát fejezte ki a világ ismételt blokkosodásának kockázata miatt, rámutatva, hogy ezen hazánk erősen rajtaveszítene, ahogy az a hidegháborúban is történt. Szavai szerint a kormány ezért inkább a konnektivitásban, a bizalmon és tiszteleten alapuló nemzetközi együttműködésben érdekelt. "És ennek semmi köze az ideológiához, semmi köze semmilyen politikai elmélethez, hanem kizárólag a tapasztalatainkhoz