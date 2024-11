Szijjártó Péter: A szlovák házelnök megerősítette, hogy nem korlátozzák a magyarok nyelvhasználati jogait

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Peter Zigával folytatott egyeztetése után leszögezte, hogy a felvidéki magyarság sorsa a kormány "szívügye", és ezért üdvözlik, hogy a szlovákiai kormány képviselői erőforrásként tekintenek a közösségre a kétoldalú kapcsolatok további fejlesztését illetően. "A mai napon az elnök úrtól egyértelmű megerősítést kaptam arra, hogy az esetleges új nyelvjogi szabályozás semmilyen módon nem veszélyezteti az anyanyelvhasználatot a Szlovákia területén élő nemzeti kisebbségek számára" - tájékoztatott.

Majd rámutatott, hogy nyolc éve dolgozik együtt, sőt személyes barátságot is ápol Peter Zigával, és egy olyan alkalomra sem emlékszik, amikor valamit mondott, és az később nem úgy lett volna.

Kifejtette, hogy a nemzeti közösségek ügyében mindig a legjobb megelőzni a bajt, és e téren nagyon is jó irányba haladnak. "Ugyanis ha a szlovák parlament elnöke azt mondja, hogy nem fognak olyan törvényt elfogadni, amely korlátozná vagy rosszabb helyzetbe hozná a nemzeti közösség nyelvhasználati jogait, akkor szerintem jó reményünk van arra, hogy nem állhat elő olyan helyzet, amikor közbe kell lépni" - mondta.

"Az elnök úr mai szavai a számomra garanciát jelentenek" - tette hozzá. Valamint arra is kitért, hogy folyamatos kapcsolattartásról egyeztek meg az esetleges törvényalkotási folyamat során. "Tehát ha bármelyikünk érzékel olyan problémát, ami nemkívánatos helyzetet állít elő, akkor azonnal beszélünk, és azonnal lépünk közösen" - hangsúlyozta. Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy Magyarország és Szlovákia együttműködése most sikeresebb, mint korábban bármikor. Szavai szerint ezt tanúsítja az is, hogy a legérzékenyebb területeken a legszorosabb az együttműködés, ugyanis a két ország hozzájárul egymás fizikai és energiaellátási biztonságához is. Erre példaként hozta fel, hogy a magyar légierő hozzájárul a szlovák légtérrendészeti feladatok ellátásához, illetve, hogy igen szoros az együttműködés a kőolajszállítások terén is.

Készen állunk a kapcsolataink további fejlesztésére, s készen állunk újabb hidak építésére a Dunán és az Ipolyon is" - tudatta.

Végül érintette azt is, hogy minden eddiginél nagyobb remény a béke visszatérésére Közép-Európában. "Mi, magyarok a szlovák kormánnyal együtt büszkén tartoztunk és tartozunk ahhoz a békepárti globális többséghez, amely nem a fegyverszállításokban, hanem inkább a fegyverszünetben látja a megoldását az ukrajnai háborúnak" - húzta alá. Peter Ziga megerősítette azt, hogy sem a szlovák kormány, sem a parlament nem kívánja módosítani a jelenleg status quót a nemzeti kisebbségek jogaira vonatkozóan. Megjegyezte, hogy ehelyett még nagyobb hangsúlyt akarnak fektetni a dél-szlovákiai magyar közösség életminőségének javítására, főként ami a közlekedési infrastruktúra fejlesztését, vagyis új utak és hidak építését illeti.