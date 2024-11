Egyre szorosabb a kapcsolat Magyar és Gyurcsány pártja között

A budapesti Fidesz frakcióvezetője Magyar Péter kijelentésére reagálva így fogalmazott:

Ne viccelj már! Tudod, ti hányszor szavaztatok együtt Gyurcsányékkal?

– tette fel az újabb kérdést a frakcióvezető, amire rögtön meg is adta a választ:

a szavazatok kétharmadánál nyomtatok együtt gombot.

A videóban Szentkirályi Alexandra be is mutatja ezeket az együtt szavazásokat. Valamint több olyan esetet is leír, amikor a

Magyar Péter pártjának képviselői Gyurcsány Ferenc embereivel közösen leszavaztak olyan javaslatokat, amelyek Budapest érdekeit szolgálták volna vagy éppen megszavaztak olyanokat, amik még nehezebb helyzetbe hozzák a főváros lakót.

Az egyik ilyen az volt, amikor a lakhatási válság ellenére arra szavaztak, hogy hasznosítás helyett az önkormányzat kiárusíthassa az ingatlanvagyonát. Erről ITT írtunk bővebben!

