Földcsuszamlásszerű Donald Trump győzelme

Szerepe lehetett az ellene elkövetett merényleteknek abban, hogy ennyien szavaztak Trumpra?

Bármilyen emberi csoport dinamikájában lényegi különbség van aközött, hogy valaki áldozatnak állítja-e be magát, vagy valóban az árral szemben küzd a maga igazáért – és Trump esetében utóbbiról van szó.

Csak az idei év krónikája: megpróbálták anyagilag ellehetetleníteni, leszedetni a nevét a szavazólapokról, a demokratákkal való szimpátiájukat nyíltan vállaló ügyészek eljárásokat indítottak ellene, majd jöttek a merényletkísérletek.

Mindezt a sajtó-, üzleti és állami elit aktív kommunikációs támogatásával – nem feledhető, hogy mikor élő egyenes adásban lövéseket adtak le Trumpra, a liberális amerikai sajtó órákig legfeljebb úgy minősítette az esetet, hogy „elesett”, „földre került”, de egy szóval nem említették, hogy azért, mert rálőttek. Ez így együtt jól kitapinthatóvá tette sokmillió, adott esetben nem elkötelezett „trumpista” számára, hogy itt másról van szó, mint amit a fősodratú média sugalmazni próbál.

Fotó: JEFF KOWALSKY / AFP

Nyilvánvalóvá vált, hogy Trump nem hogy szálka, de gerenda a demokrata és korábbi republikánus elit hosszú évtizedes összefonódásából létrejött kvázi egypártrendszer szemében; hogy nem pózőrködés, amit csinál, hanem hatalomra kerülés esetén valódi szándék részéről az, hogy leváltja ezt az elitet és az azáltal uralt amerikai mélyállamot – melynek jelentős szerepe volt abban, hogy a szövetségi bürokrácia sok esetben meghekkelte Trump elnöki utasításait az előző ciklusában.

A mélyállam felbomlasztása persze elég időigényes folyamat, de most az is lehetőségként kínálkozik Trump előtt, hogy alelnöke, J.D. Vance révén felépítsék a „Trump utáni trumpizmust” és a jövő januárban kezdődő új jobboldali korszak 12 évig is eltartson.

Ez a győzelem mit hozhat Magyarország számára?

Az USA óriási ország, és minimum „két Amerika” van: az egyik, amelyet megismertünk Obama vagy Biden és Harris elnöksége idején, a másik, amit láttunk már egyszer Trump alatt 2016 és 2020 között. Az egyik a liberális hegemóniát akarja megvalósítani globális szinten is, ezért ideológiai alapon habozás nélkül avatkozik be más, elvileg szövetséges országok belügyeibe, ráadásul nemzetközi vagy geopolitikai ügyekben is érzelmi alapon hoz döntéseket.