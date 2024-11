Kigyulladt egy cukrászüzem Biatorbágyon - fotó

Csámpai Attila tájékoztatása szerint a mintegy 300 négyzetméteres épület tetőszerkezete alól füst gomolyog, és lángok is láthatók. Az épületben cukrászüzem, lakóegységek és más szolgáltatói irodák is találhatók. A katasztrófavédelem honlapján azt írták: a tűzhöz az érdi, a törökbálinti és a fővárosi hivatásos, valamint a biatorbágyi önkéntes tűzoltókat riasztották, és a helyszínre tart a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is.

A tűzoltók elkezdték megbontani a tetőt, a lángokat több vízsugárral oltják

– áll a közleményben. A Katasztrófavédelem frissítése szerint már hét vízsugárral oltják a biatorbágyi tüzet.

