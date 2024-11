Halálos tűz volt Pápán

Szerdán későn este kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy hétvégi ház Pápán, a Prohászka Ferenc utcában. A hatvan négyzetméteres épület födémszerkezete beszakadt - írja közleményében az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A tűzoltók több oldalról oltották a lángokat.

Az épületből egy gázpalackot kivittek, az ingatlan átvizsgálása közben az egyik helyiségben egy embert találtak, akinek az életén már nem lehetett segíteni. Az épületben egy fatüzelésű kályha üzemelt, így lehetséges, hogy a tüzet egy kipattanó szikra okozhatta.

A keletkezési okokat és körülményeket a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárás keretében tárja fel.

A lakástüzek főbb kiváltó okai között a nyílt láng használata, a meghibásodott fűtőeszközök, az elektromos zárlat és a dohányzás szerepel kiemelt helyen. A fűtési szezonban különösen hasznos lehet egy füstérzékelő, amely már a tűz kialakulásakor riasztja az épületben tartózkodókat, amikor még cselekedni, menekülni tudnak - tette hozzá a katasztrófavédelem.

