Új dimenzióba helyezi az irodabérlést a CPI Hungary

Formabontó lehetőséget kínál partnereinek a CPI Hungary, ahol egy – a nemzetközi piacon is egyedülálló – komplex megoldás született. A most bevezetendő CPI klubtagság olyan előnyöket kínál az irodaépületek bérlőinek, amelyekkel nem csak a cégek munkaszervezése válik még rugalmasabbá, de a munkavállalói élmény és irodakörnyezet is új szintre emelhető – hívják fel a figyelmet közleményükben.

A gazdasági szereplők, a cégtulajdonosok, az irodaházak bérlői az utóbbi években nem igazán tudtak leszállni arról a hullámvasútról, amelyre jegyet sem váltottak. Napjainkban intenzíven követik egymást a gazdasági és környezeti fordulatok, amelyek jelentős hatást gyakorolnak – egyebek között – az ingatlanszakmára is. Ezen behatások komoly kiszámíthatatlansági faktorként jelentkeznek a bérlők és bérbeadók életében. A megszokott időtávokra már nem szeretnének minden esetben tervezni a cégek, hiszen dinamikusan változnak a munkáltatói és munkavállalói igények. Ahhoz, hogy ebben a szituációban egy irodatulajdonos és üzemeltető naprakész válaszokat, valóban kézzelfogható támogatást nyújtson a bérlőinek, gyökeresen új hozzáállás szükséges. Épp ezért a CPI Hungary már nem bérleményi területeket, hanem tulajdonosi szolgáltatásokat, partnerséget, bérbeadói előnyöket kínál. Ennek egyik legújabb eleme – a nemzetközi szinten is nóvumnak számító – hálózati előnyrendszer, azaz a CPI Club – olvasható az ingatlanfejlesztő és -bérbeadó sajtóanyagában. Fotó: Krisztian Bodis Irodák, szállodák és bevásárlóközpontok a CPI tulajdonában Miután a CPI a közelmúltban két hasonló értékteremtő gondolkozásmóddal rendelkező vállalattal bővült, ez rendkívüli lehetőségeket hozott magával. Jelen pillanatban a legnagyobb ingatlantulajdonos- és vagyonkezelő cég a hazai piacon, több mint 650 ezer négyzetmétert kezelnek, ennek nagyjából a felét az irodaportfólió teszi ki, de tartoznak hozzájuk bevásárlóközpontok, bevásárlóparkok és szállodák is, tehát számos szegmensből merítik a tapasztalataikat. A kiterjedt portfólió miatt a főváros kiemelt üzleti csomópontjain a bérlők és dolgozóik megoldást találhatnak az igényeikre. Jön a lokációs mobilitás „Hálózati megoldásokban gondolkodunk, kihasználva a portfólió sokszínűségét és nagyságát – mondta el Kovács-Bertók Zita, a CPI irodai üzletfejlesztési igazgatója –, vagyonkezelői tudásbázisunk révén egy bérlői előnyrendszert hoztunk létre, amely önmagában megkülönböztet bennünket a versenytársainktól. Szolgáltatásokat kínálunk, a jövő év elejétől pedig portfólió szintű átjárhatósági előnyöket, úgynevezett lokációs mobilitást nyújtunk a munkavállalók számára, és cégre szabott megoldást kínálunk a megváltozott bérlői igényekre.”

Fotó: Krisztian Bodis A portfólió bármely épületét használhatják a klubtagok A vállalat időben felismerte, hogy a portfóliójában lévő irodaházak és hotelek szolgáltatásait, különböző lokációit és bérlőit összekötve egy olyan újfajta bérlői előnyrendszert és működési modellt hozzon létre, amely megkönnyíti a végfelhasználók, tehát a munkavállalók mindennapjait, mindezt megfejelve komoly mértékű és exkluzív klubtagsági kedvezményekkel – írják. „Ez azt is jelenti, hogy ha egy partner szerződést köt velünk, akkor a munkavállalójának nem kell az egész várost átszelnie ahhoz, hogy a dedikált bérleményi területét használhassa, hanem a CPI bérlői előnyrendszeren keresztül a portfólió bármelyik épületét választhatja munkavégzésre, vagy kényelmi, akár well-being szolgáltatási csomagok igénybevételére. Ezzel az okos megoldással nőnek a bérlő tér-idő-és ez által a költséghatékonyságbeli, munkaerőmegtartó és egyéb juttatási előnyei is” – teszi hozzá Kovács-Bertók Zita. Nézzünk néhány példát a gyakorlatban. Ha egy bérlő cég egyik munkatársa a saját irodájától távol lakik, és egy tárgyalás miatt neki alkalmasabb lenne a lakóhelyéhez közelebbi CPI irodaházban foglalni egy tárgyalót, vagy ki szeretné használni a tagoknak kialakított klub sarkokat – munkaállomásokat, vagy találkozóra alkalmas szállodai hangulatú lounge helyszíneket – és oda hívni a partnereit, ezt az online rendszeren keresztül könnyedén megteheti. Ugyanígy, ha a hálózaton belül elérhető egy közösségi esemény, akár egy családi szülinapra alkalmas helyszín vagy sport, szépség, egészség, komfort szolgáltatás, a klubtagság feljogosítja arra, hogy a teljes kínálatot kedvezményesen igénybe vegye. „Arra szeretnénk biztatni a bérlőinket – erősít rá Kovács-Bertók Zita –, hogy gondolkodjanak a teljes portfóliónkban, hiszen a klubtagsággal jogosulttá válnak egy üzleti megbeszélést más házban is lebonyolítani, szolgáltatásokat, az egyedi adottságokat bármelyik épületben használni, ami számukra versenyelőnyt hozhat akár a munkaerő piacon, illetve a feltöltődés és a munka óráit is egyszerűbbé teszi.”



