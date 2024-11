Az új költségvetés megteremti a tartós növekedés alapjait

Megkezdődött a jövő évi költségvetés általános vitája az Országgyűlésben. Az új gazdaságpolitika költségvetése a háború lezárásával és békével számol. Ezért

a következő években Magyarország meg tudja duplázni a gyerekek után járó adókedvezményeket, a diákhitel mellett munkáshitelt tud biztosítani a dolgozó fiataloknak, új otthonteremtési és lakhatási támogatásokat tud bevezetni.

Jövőre a Demján Sándor-program keretében soha nem látott eszközökkel tudja az állam segíteni a magyar kis- és középvállalkozásokat. A 2025-ös költségvetés garantálja a 13. havi nyugdíj kifizetését, a családtámogatásokat és magába foglalja az új gazdaságpolitikai akcióterv 21 pontjának megvalósítását.

– A jövő évi büdzsé az új gazdaságpolitika költségvetése, ami a tartós konjunktúra alapjait teszi le – mondta Varga Mihály az Országgyűlésben. A pénzügyminiszter jelezte: a tervezést beárnyékolja a háború, illetve a világban zajló átrendeződés. Azért várták meg az őszt a költségvetés benyújtásával, mert nem mindegy, hogy milyen körülmények között tárgyalnak róla.

– Reményeink szerint két hónap múlva új békepárti szövetségest kap a magyar kormány, és dominánssá válik a béke felé irányuló folyamat – fogalmazott. Emlékeztetett arra, hogy gazdasági hidegháború szele csapja meg a világgazdaságot. Míg az idei büdzsé a védelem költségvetése volt, addig a jövő évi az új gazdaságpolitikáé, ami a tartós konjunktúra alapjait teszi le.

A költségvetés három pillérre épül, ez a lakhatás, a béremelés és a vállalkozások támogatása. Varga Mihály felsorolta a fő célokat:

a magyar gazdaság visszatérjen a növekedési pályára,

megalapozzák a jövedelmek reálértéken való növekedését,

kiemelten kezelik Magyarország biztonságát (a védelmi kiadások a GDP kettő százalékát teszik ki),

fenntartják a rezsicsökkentést,

megvédik a nyugdíjak értékét és a 13. havi nyugdíj kifizetését.

Lendületesebb növekedéssel számol a költségvetés

Varga Mihály szólt arról is, hogy a magas kamatkörnyezet és a háború visszafogta a növekedést, de a tavalyi év második felétől már javuló tendenciák figyelhetők meg. Az inflációt sikerült leszorítani, ami októberben 3,2 százalék volt. A bérek két számjegyű mértékben növekednek, reálkeresetek a statisztikai hivatal legutóbbi közlése szerint kilenc százalékkal emelkedtek. A harmadik terület a munkaerőpiac, amely a kihívások ellenére is erős maradt, ebben szerinte a kormányzati intézkedések is szerepet játszottak. Mindezek mellett jelentősen javult a folyó fizetési mérleg egyenlege, amely többletes már.