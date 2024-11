Újabb részleteket ígér Lakatos Márk pedofilbotrányáról Ábrahám Róbert

Mint azt az Origo is megírta, tovább mélyül a botrány Lakatos Márk öltöztető körül, miután egy nevelőintézetben felnőtt fiatal arról számolt be, hogy évekkel ezelőtt szexuálisan kihasználta őt. Ábrahám Róbert publicista, a PestiSrácok volt újságírója néhány napja arról számolt be, hogy az ügyészségen járt, ahol több vallomást is leadott olyan súlyos bűncselekmények ügyében, mint gyermekprostitúció, nemi erőszak és emberkereskedelem.

Lakatos Márk szexbotránya ügyében már a rendőrség is nyomoz, a bíróságon pedig kihallgatták tanúként azt a személyt, aki korábban Ábrahám Róbert videójában mondta el, hogy